Barcelona, flamante finalista de la Copa del Rey, derrotó 2-0 al Osasuna y de esta forma quedó a dos puntos del líder, Atlético Madrid. El próximo compromiso será con París Saint Germain (PSG) por los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa por el cuál deberá remontar un 4-1.



El partido contó con una brillante actuación de Lionel Messi que dio las dos asistencia de gol. El primer llegó a los 30' por intermedio de Jordi Alba y a los 83' cerró el marcador Ilaix Moriba.

El conjunto dirigido por el neerlandés Ronald Koeman acumula 16 fechas sin perder en La Liga y este jueves avanzó a la final de la Copa del Rey después de golear a Sevilla (3-0) de local y revertir el 0-2 de la ida en Andalucía.





"Estoy muy orgulloso del ambiente que hay en el vestuario. El equipo cree en sí mismo. Lo importante es que los jugadores estén unidos. Me gustó mucho ver a todos, también los suplentes, celebrando los goles y la clasificación para la final de la Copa", dijo hoy Koeman en conferencia de prensa.

Con ese buen lance, el equipo catalán irá en busca de un desafío mayúsculo: el milagro de la clasificación a los cuartos de final de la Champions League cuando visite el miércoles a París Saint Germain, que le sacó una gran ventaja en el partido de ida en el Camp Nou (4-1).

En el arranque de la 26ta fecha, en tanto, Valencia ganó este viernes como local por 2-1 ante Villarreal, que contó en su formación inicial con el defensor argentino Juan Foyth, ex Estudiantes de La Plata y Tottenham Hotspur, de Inglaterra.





La jornada, continuará mañana con los encuentros entre Huesca-Celta de Vigo (10:00); Atlético de Madrid-Real Madrid (12:15); Real Sociedad-Levante (14:30) y Athletic Bilbao-Granada (17:00). El lunes completarán Betis-Alavés (17:00).





Posiciones: Atlético de Madrid, 58 puntos; Barcelona 56; Real Madrid 53; Sevilla, 48; Real Sociedad, 42; Betis, 39; Villarreal, 37; Granada, 33; Levante, 32; Celta de Vigo, Valencia y Athletic Bilbao, 30; Osasuna, 28; Getafe, 27; Cádiz, 25; Alavés, Eibar y Valladolid, 22; Elche, 21 y Huesca, 20.