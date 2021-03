Pichetto, NA.

Miguel Ángel Pichetto habló sobre los incidentes en Formosa y expresó: "Acá hubo cuarentenas excesivamente largas, y el excesivo celo de Formosa por cuidar la salud los lleva a tomar decisiones que son erróneas en términos de cierre, pero esto lo que muestra es que la gente ya no es posible volver a cerrar actividades y la economía. Además, le reclamó al Gobierno que "vuelva a negociar con Pfizer" y con respecto a la demora del Ejecutivo Nacional en referirse a los graves incidentes, dijo que fue porque "siempre que hay un tema complicado hay silencio".

En el programa de Marcelo Bonelli en Radio Mitre, manifestó: "Es cierto que Formosa tiene un problema en el límite con Paraguay, pero por supuesto que yo no comparto ningún acto de violencia, esto es lo que puedo decir. Tendríamos que estar haciendo lo que está haciendo Chile, vacunando, y la vuelta a fase 1 (en Formosa) es la que ha generado estos problemas, en general la policía actúa en demasía".

“Siempre que hay alguna adversidad acá hay silencio, es una manera de procesar el problema y el conflicto, no me soprende eso. Lo que hay que sacar como conclusión de este hecho es que ya no es posible volver a cerrar a actividad, la economía y la libertad. La gente no lo va a aguantar eso, hay que convivir con este virus, hay que vacunar, el Gobierno está atrasado, Formosa también tiene limitaciones en ese tema como otras provincias, hay que comprar vacunas y hay que volver a negocias con Pfizer como una obligación, no se puede perder esa oportunidad y no hay argumentos de parte del Gobierno de por qué se cayó ese contrato...", manifestó.

Respecto al Poder Judicial, señaló: “La frase de Cristina sobre la justicia podrida no la comparto, me parece un exceso, aunque hay causas muy flojas que carecen de contenido, las cuestiones como dólar futuro me parecen endebles, como me parece una pavada la denuncia contra Macri por el endeudamiento externo, ahí hay excesos de Comodoro Py ya que mantienen a mucha gente procesada muchos años".

Sobre el préstamo al FMI, opinó: "Tomar con el FMI a 3% para pagar deuda y sostener el déficit, no lo considero un ilícito, podrán ser políticas erróneas, pero algún día habrá que terminar con el déficit, con el mundo planero” y dijo que hay ministros del Gobierno anterior que “no salen a explicar lo que hubo que hacer, salvo Lacunza que salió a hablar, nadie sale a explicar nada, el costo de la seguridad social que había que mantener es lo que hay que explicar".

Por último opinó sobre el decreto que el Gobierno derogó sobre impedir el ingreso de extranjeros al país si tienen causas o antecedentes penales: “Es un disparate más, es esta visión prochavista que anda dando vueltas en algunos ministerios".

"El decreto que derogaron defendía a los argentinos, si un extranjero quiere venir a la Argentina si es un delincuente no puede entrar, si tiene antecedentes penales hay que sacarlo a patadas. Cualquier país serio defiende sus intereses, acá hay que defender a los argentinos, si un extranjero comete un delito, después que cumpla la condena hay que sacarlo del país", finalizó.

"Después de la pandemia, el mundo que viene es más egoísta, basta de esas políticas alegres, el inmigrente que viene de Bolivia, de Paraguay no puede venir a meterse a las villas, para vivir de los planes, hay que determinar donde hay necesidad de trabajo para esos inmigrantes. En el mundo no te dejan entrar en ningún lado, que no te pase nada si vas a Bolivia y tenés un accidentes en auto... La Argentina es un país generoso, les da salud gratis, educación gratis, planes, plancitos, planazos, hay una visión ideológica, está entrando también gente de países africanos, están todos trabajando en el centro de la ciudad de Buenos Aires en la venta ambulante. Esta es la realidad, no queremos verla, no la veamos, pero es una política estúpida para los argentinos", concluyó.