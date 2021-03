Ricardo Buryaile, AGENCIA NA

El diputado nacional de Juntos por el Cambio por Formosa Ricardo Buryaile cuestionó la "brutal represión policial" en las protestas de la provincia y afirmó que la decisión del gobierno local de volver a Fase 1 "colmó la paciencia de todos".

"Volver a la Fase 1 colmó la paciencia de todos", subrayó el legislador de la Unión Cívica Radical.

En declaraciones al programa "Incorrectamente políticos", que conducen Guadalupe Vázquez y Sergio Berensztein por Radio Rivadavia, Buryaile también apuntó al Gobierno Nacional por "avalar la situación" en la provincia.

"El comunicado de la Secretaría de Derechos Humanos culpó a los medios de comunicación. Se asustaron por las bolsas negras y no se horrorizan por la brutal golpiza" que recibieron los manifestantes, enfatizó el legislador, y afirmó que "el Gobierno no tiene ningún problema en sostener una doble vara".

A la vez, Buryaile consideró que el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, es "uno de los personajes más poderosos de la política" nacional.

"Una vez que tenés poder dentro del PJ, tenés poder nacional, porque sos capaz de que el PJ te saque un comunicado defendiendo los centros de aislamiento, que parecían mas centros de detención que de aislamiento", recalcó.

El ex ministro de Agroindustria de Mauricio Macri sostuvo que Insfrán siempre "fue leal al partido, y una persona que acompañó a Néstor y Cristina Kirchner desde el primero al último momento".

"Esa lealtad se paga e Insfrán seguramente ha colaborado con todos los gobiernos del PJ", evaluó Buryaile.

Además, aseguró que el Formosa "maneja la economía como le gustaría al PJ que se maneje el país: sin información, con restricciones a la empresa".

"De Formosa no podés salir, porque no tenés colectivo ni tenés avión. Si no tenés auto, tienen que llevarte al límite con otra provincia, porque no hay transporte público", se quejó Buryaile.

El diputado radical se expresó así luego de las protestas que derivaron en incidentes con heridos y detenidos en la capital de Formosa, luego de que el gobierno local determinara el regreso a la Fase 1 de la cuarentena a partir de un rebrote de 17 casos.