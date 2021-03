Voto de Lionel Messi en las elecciones del Barcelona

Lionel Messi votó en las elecciones para elegir al presidente del Barcelona y los resultados podrían ser decisivos para la continuidad o no de la Pulga en el club culé.

El capitán argentino, que nunca había participado de un proceso eleccionario en sus 17 años como profesional, emitió su voto acompañado de su hijo mayor, Thiago, en las primeras horas de la mañana. Muy tranquilo y sonriendo en todo momento, La Pulga se retiró sin hacer declaraciones y con una pequeña ovación de los presentes.

Your browser does not support the video element.

Si bien nunca se pronunció sobre un candidato, la familia Messi tiene una muy buena relación con Joan Laporta, quien fuera presidente entre 2003 y 2010.

Noticias relacionadas

Pero además de Laporta, también quieren ser presidentes el abogado Toni Freixa y el empresario Víctor Font, quienes buscan convertirse en el 41º presidente de la historia del FC Barcelona, en medio de una pandemia, una tormenta económica y deportiva y con la sombra del escándalo "Barçagate" en la última semana de la campaña electoral.