Fernando Gray, AGENCIA NA

Fernando Gray, vicepresidente del PJ Bonaerense, resiste los avances de Máximo Kirchner y recurrirá a la Cámara Nacional Electoral para evitar el adelanto de los comicios en el partido.

“Hicimos una presentación impugnando una reunión del consejo del PJ que pretende adelantar las elecciones internas, cuando el Partido tiene mandatos hasta diciembre. Creemos que es inoportuno por distintos motivos: desde cuestiones formales hasta la importunidad de realizar internas en medio de una pandemia. Si no, tenemos una cuarentena selectiva: para algunas cosas sí, para otras no. Movilizar cientos de militantes del PJ en medio de una pandemia no corresponde, y entendemos que se debe respetar el cronograma del Partido. Por eso presentamos ante el Juzgado Federal Nº1 a cargo de Ramos Padilla una impugnación de una medida de no innovar. El juez no ha dado lugar con lo cual nosotros nos estamos presentando el día martes con un recurso en la Cámara Nacional Electoral”, inició en diálogo con Infobae.

“Las diferencias no son solo formales, son diferencias de fondo: cómo entendemos la política, la gobernanza pública.... yo creo en la apertura basada en el debate de ideas, de proyectos, de propuestas, en ampliar la base de participación. Bajo ningún punto de vista creemos que puede existir una postura hegemónica que impida la existencia de distintas opiniones. No podemos permitir las imposiciones y menos la prepotencia. Debe haber diálogo y consenso. El peronismo es mucho más que una organización, mucho más amplio, no estamos discutiendo una interna del PJ únicamente, estamos discutiendo una forma de hacer política en los años que vienen por delante donde yo pido respeto a las instituciones, ya que mal podemos gobernar sino respetamos la institucionalidad de nuestro propio partido”, continuó.

A la hora de pensar dejar el Frente de Todos o de una tensión con el oficialismo, Gray aseguró: “Yo voy a bancar y a sostener a este presidente, al gobernador, a mi proyecto y al frente del cual he sido un artífice junto a Gustavo Menéndez. Hace dos años nadie creía en la unidad del peronismo, sin embargo la logramos, y fundamentalmente la logramos en la provincia de Buenos Aires. Hay una cuestión que estudia la Ciencia Política de las mayorías silenciosas y las minorías bulliciosas. Acá hay una inmensa mayoría que no tiene voz en este momento o expresión. Yo vengo a ser la expresión de cientos de miles de militantes del PJ, y no solo del Justicialismo, del campo nacional y popular que no quieren atropellos, que no quieren avasallamientos, que quieren participar, que quieren unidad y renovación, pero no a cualquier precio. Es la voz que represento y de la cual me siento muy respaldado por las numerosas expresiones de apoyo que tengo. Del resto de los dirigentes cada uno sabe su postura y cómo responden a su electorado”.

También hizo hincapié en su relación con Alberto Fernández: “Yo respeto a mi presidente porque lo elegí yo, y lo siento mí presidente, pero yo tengo mi postura: lo que planteo es que integro un frente que debe tener debate de ideas, proyectos y propuestas. Si realmente es un frente que permite el debate de ideas y de propuestas, debe permitir las disidencias y yo creo que se debe respetar el cronograma del PJ”.