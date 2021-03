Docentes que se burlaron de alumnos en la Universidad de Mendoza

Un video de un grupo de profesoras de la Universidad de Mendoza se hizo viral, en el que se las ve, después de tomar exámenes, burlándose de los alumnos sin saber que ellos seguían conectados y grabando lo que estaban diciendo en medio de la una clase vía Zoom.

El video empieza con las profesoras de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño despidiéndose del último alumno en rendir una serie de evaluaciones orales. "No aguantaba más la risa", lanza una de las docentes, y otra contesta: "Contratá a esta chica para que dé las clases porque se cree la profesora". Seguidamente, pide que a esa estudiante se le ponga un 6 para "no escucharla nunca más. No la puedo ver".

Otra docente, por su parte, se refiere a la misma chica y la critica por su tono de voz. "Tiene un tono la piba muy inseguro de sí misma que te jode".

En el cierre del video, una de las profesoras remata con una pregunta repudiable: "Che, ¿vamos a hacer mierda al último también?".

Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales y llegaron a las autoridades de la Universidad de Mendoza, que emitió un breve comunicado al respecto. "Se ha abierto de inmediato una investigación y se ha ordenado la realización de una información sumaria como consecuencia de la cual se adoptarán las medidas que correspondan", informaron.