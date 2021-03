Jaime Durán Barba

El asesor político ecuatoriano Jaime Durán Barba aseguró que el ex presidente Mauricio Macri es "un hombre muy formado" al que vio hablar con "los intelectuales más importantes del mundo".

"Macri recibió en la Casa Rosada a Pinker. Lo he visto hablar con los intelectuales más importantes del mundo. El gobierno de Macri tuvo méritos y desventajas. Es un hombre muy formado, mucho más que la mayoría de los políticos argentinos. He visto a Macri discutiendo con Harari dos horas y fue una conversación apasionante", indicó Durán Barba en diálogo con el programa "El Gíglico", que conduce Mauro Viale por Radio Rivadavia.

Además, se refirió al alegato de Cristina Kirchner en la causa "Dólar futuro", en el cual criticó duramente a la Justicia y la consideró co-responsable de la situación económica del país.

"La defensa que hizo Cristina no puso énfasis en algo central: no se puede enjuiciar a un ex presidente por políticas de Estado. Son disparates. Las políticas de Estado pueden ser equivocadas o no, pero no son judicializables. Ella no usó tanto esta defensa e hizo un discurso más bien político", indicó el analista político.

Y agregó: "En el discurso se vio a una Cristina Kirchner muy agresiva, muy centrada en si misma, que cree que el mundo gira en torno a ella".

En tanto, expresó que "en todos los países hay una cantidad de gente que está cansada de la polémica de los políticos entre ellos".

"Lo que más angustia a los argentinos es la situación económica, la salud y la instalación de la tercera revolución industrial, que va a significar que el 70% de las ocupaciones actuales desaparezcan en los próximos años", subrayó.

Y concluyó: "Hay una pelea entre políticos que los separa de las reales angustias de la gente. Los políticos deberían volver los ojos hacia la gente. La mayor parte de los dirigentes están centrados en las polémicas entre ellos".