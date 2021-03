Temporada 3 de "Drive to Survive" por Netflix.

La Fórmula 1 publica el tráiler oficial de la tercera temporada del documental "Drive to survive", que llega a las pantallas desde el 19 de marzo a Netflix.

Marzo avanza y también aumentan las ganas de que comience la temporada del 2021. Para aplacar la ansiedad, la Fórmula 1 nos regala un nuevo adelanto de la tercera temporada del documental que hace desde 2018 el Gran Circo en colaboración con Netflix.

Llegó el tráiler oficial de casi dos minutos de duración. En él podemos ver de nuevo entrevistas individuales de los pilotos en las que cada uno nos cuenta los acontecimientos desde su perspectiva. Netflix nos contará cómo la Fórmula 1 consiguió reanudarse en plena pandemia y cómo fue ese arranque en pleno verano.

Un documental en el que no faltarán momentos que quedarán para siempre en la historia, como el accidente de Romain Grosjean en Baréin, que el piloto relata en primera persona. Tampoco instantes divertidos, como muchos de la relación de compañeros entre Carlos Sainz y Lando Norris.

Ni tampoco confesiones de pilotos como Sebastian Vettel, que disputó la temporada consciente de que sería su último año en Ferrari, ni algunos de esos momentos de la vida de los pilotos que no vemos fuera de los circuitos.

Una nueva temporada que nos narra cómo 20 locos por la velocidad y sus equipos dan la vuelta al mundo en busca de sobrevivir cada domingo. En esta ocasión, además, con el aliciente de una temporada súper comprimida en la que de principio a fin no dejaron de sucederse acontecimientos.

Esta tercera temporada llega a Netflix el 19 de marzo, tras los test de pretemporada y a sólo una semana del comienzo del Mundial en Baréin.

Mirá el trailer oficial: