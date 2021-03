Impresionante vuelco de Nalbandian con su Toyota.

IMÁGENES SENSIBLES. Pudo haber sido una verdadera tragedia, pero finalmente todo salió bien. Sucedió en la más reciente prueba del Rally Argentino, llevada a cabo este sábado.

Allí se produjo un impresionante accidente durante la primera etapa de la segunda fecha del Rally Pagos del Tuyú.

El extenista argentino David Nalbandian fue protagonista de un vuelco al volante de su Toyota Yaris MRT.

Nalbandian perdió el control de su auto y volcó de inmediato ante el estupor y la preocupación de los aficionados que se encontraban a la vera del camino.

La situación lo obligó a abandonar la competencia. Para el domingo, el equipo pudo reparar el Yaris y el cordobés estaba nuevamente en carrera.

Mirá el video del acciente. IMÁGENES SENSIBLES: