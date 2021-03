Santos Borré, pieza clave en el River de Gallardo. Prensa River.

Luego de una semana eufórica con la obtención del duodécimo título del entrenador Marcelo Gallardo, River recibirá esta noche al golpeado Argentinos Juniors para mantener la estela victoriosa por la cuarta fecha de la zona A de la Copa de la Liga Profesional.

El encuentro se disputará en el estadio "Monumental" a partir de las 21:30 con arbitraje de Nicolás Lamolina, acompañado por los líneas Javier Uziga y Diego Martín, y televisación de Fox Sports Premium.

El "Millonario" llega en alza tras la brutal goleada ante Racing el jueves pasado, en la final de la Supercopa argentina en Santiago del Estero.

Pese a los cambios dentro del plantel, el rendimiento de River no parece haberse visto afectado y, de hecho, Gallardo ya encontró algunas piezas fundamentales en el andamiaje de su equipo.

Por eso, si bien todavía no lo confirmó, el "Muñeco" podría poner en cancha a los mismos once que salieron contra la "Academia".

En la Copa de la Liga Profesional, luego de perder en el debut ante Estudiantes de La Plata, el "Millonario" hilvanó dos triunfos consecutivos ante Rosario Central y Platense, y busca llegar en racha a su visita a "La Bombonera" para el Superclásico el domingo 14.

Del otro lado es todo incertidumbre, porque Argentinos Juniors perdió los tres partidos bajo el mando de Gabriel Milito, que llegó a continuar el exitoso ciclo de Diego Dabove, que lo clasificó a la Copa Libertadores.

Rosario Central, Platense y Vélez fueron los rivales que pudieron vencer al "Bicho", que apenas convirtió un tanto en 270 minutos.

Las expulsiones del defensor Jonathan Sandoval y el mediocampista Fausto Vera obligan a que incluya al menos dos cambios con los ingresos de Kevin Mac Allister y Franco Moyano, respectivamente.

La variante táctica que haría Milito podría ser en el ataque con la entrada de Emanuel Herrera en lugar del paraguayo Gabriel Ávalos.

Estas son las probables formaciones y otros detalles del encuentro:

Copa de la Liga Profesional.

Zona A - Fecha 4.

River - Argentinos.

Estadio: Monumental.

Árbitro: Nicolás Lamolina.

Hora: 21:30. TV: Fox Sports.

River: Franco Armani; Milton Casco, Paulo Díaz, Robert Rojas, David Martínez, Fabrizio Angileri; Enzo Pérez; Nicolás De La Cruz, Jorge Carrascal; Matías Suárez y Rafael Borré. DT: Marcelo Gallardo.

Argentinos Juniors: Lucas Chaves; Kevin Mac Allister, Miguel Torrén, Carlos Quintana, Elías Gómez; Javier Cabrera, Franco Moyano, Matías Romero, Gabriel Florentín; Gabriel Hauche y Emanuel Herrera o Gabriel Ávalos. DT: Gabriel Milito.