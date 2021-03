Patricia Bullrich. Foto: NA.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, llegó este domingo a Formosa donde iniciará una "gira por la libertad" para acompañar las protestas contra el gobernador Gildo Insfrán por el endurecimiento de la cuarentena en esa provincia.

"Llegamos al 'país' de Formosa. Como si no quedara en Argentina, para poder entrar tuvimos que hacer un trámite de control migratorio interno que contradice a la Constitución Nacional. Para el feudo de Insfrán somos extranjeros en nuestra propia Patria", recriminó la dirigente ultra macrista en Twitter.

Llegamos al "país" de Formosa. Como si no quedara en Argentina, para poder entrar tuvimos que hacer un trámite de control migratorio interno que contradice a la Constitución Nacional.

Para el feudo de Insfrán somos extranjeros en nuestra propia Patria. pic.twitter.com/DBwAUHZszO — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 7, 2021

Noticias relacionadas

"Arrancamos acá la gira por la libertad", anunció poco antes la presidenta del PRO en un video que grabó desde el aeropuerto de Chaco y que publico en sus redes sociales.

Bullrich llegó a tierra formoseña junto a los diputados Waldo Wolff (PRO) y Ricardo Buryaile (UCR) luego de los episodios de enfrentamientos entre policías y ciudadanos que habían salido a protestar por la vuelta a fase 1 de la cuarentena producto de un rebrote de contagios.

"Hace un año viven encerrados. Insfrán es el modelo de tirano que avala el Presidente. Vamos a apoyarlos en esta lucha por los DDHH y el trabajo", aseguró Bullrich en Twitter.

Por su parte, Buryaile, quien fue ministro de Agroindustria en el Gobierno de Mauricio Macri, pidió "llamar al gobierno de Insfrán a la calma y no a la violencia porque después se lamenta eso".

"No es una decisión ideológica, no es una decisión electoral, no es una decisión cómoda. Es una decisión necesaria y sanitaria", había justificado el ministro de Gobierno formoseño, Jorge Abel González, sobre los motivos de la medida de profundización del aislamiento social.