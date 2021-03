CAE eliminado.

Este domingo se vivió la segunda gala de eliminación en Masterchef Celebrity Argentina 2. Santiago del Moro presentó una apasionante gala que dejó a Cae como el segundo eliminado del ciclo.

Quiénes lograron superar el obstáculo de la torta rogel fueron Cande Vetrano, Andrea Rincón, María O´Donnell, Juanse, Fernando Carlos y Dani La Chepi.

Tras los pasos de Mariano Dalla Libera, Cae queda afuera del concurso de Telefe en medio de polémicas.

Cae en su participación en Masterchef.

Días atrás al músico le consultaron si el jurado juzgaba de distinta forma a los participantes y declaró: "No te quepa ninguna duda! Que hay afinidades y otro tipo de llegada con algunas personas, no hay dudas. ¡Estoy re caliente! El otro día, no saben lo cerca que estuvo Donato de recibir un sartenazo con mi risotto".

"Me vienen cagando a pedos todos los programas. Cuando le pego al sabor, no le pego a la presentación y cuando le pego a la presentación, no le pego al sabor", agregó Cae en "Cortá por Lozano".