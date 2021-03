Estudiante atropellada en Mar del Plata. Foto: Twitter.

Un automovilista que conducía un vehículo de alta gama atropelló esta mañana a una estudiante que celebraba el Último Primer Día (UPD) de clases en la ciudad de Mar del Plata, por lo que fue demorado por personal policial.

El hecho quedó registrado en videos captados con teléfonos celulares y se viralizaron rapidamente en redes sociales.

En las imágenes puede verse a un vehículo blanco marca Audi que continúa su marcha pese a tener por delante a un grupo de jóvenes y embiste de frente a una de las adolescentes que participaba del festejo. Además, se escuchan los gritos desesperados de una madre que con sorpresa divisó la situación.

Tras el impacto al lugar acudió personal de salud para asistir a la joven atropellada, que tuvo que ser hospitalizada, como así también efectivos policiales, que demoraron en el lugar al conductor del rodado de alta gama.