Subte, nuevas estaciones.

Con algunas restricciones como la cantidad de pasajeros por vagón, reabrieron cinco estaciones de subte que estaban cerradas desde que comenzó la cuarentena, en marzo del año pasado.

Las estaciones que se habilitadas son Puán (Línea A), Uruguay (Línea B), Tribunales (Línea D), General Urquiza (Línea E) y Las Heras (Línea H). La mayoría de estas estaciones fueron elegidas estratégicamente por encontrarse cerca de centros educativos de todos los niveles: primario, secundario y universitario.

Con esta nueva reapertura, de las 90 estaciones de subte que hay en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya estarán operativas 60. Y la única restricción que deberán cumplir los usuarios es un tope de 15 personas paradas por vagón.

En la actualidad y por las restricciones de la pandemia, sólo viaja en subte el 20 por ciento de la circulación habitual. Antes de las restricciones impuestas el coronavirus se estimaba que viajaban por esa vía aproximadamente un millón de pasajeros por día.

Por ahora seguirán cerradas las siguientes estaciones: Florida, Pasteur, Carlos Gardel, Tronador y Echeverría, de la línea B. San Martín, Lavalle, Moreno y San Juan de la línea C. Agüero, Scalabrini Ortiz y José Hernández de la D; Catalinas, Belgrano, San José, Pichincha, José María Moreno, Medalla Milagrosa y Varela de la E y Córdoba, Venezuela e Inclán de la H.