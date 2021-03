Verónica Ojeda.

Verónica Ojeda, ex pareja de Diego Maradona, confesó que vio "como le daban alcohol y marihuana" al ex futbolista fallecido. Y sumó más escándalo a la investigación.

En una entrevista con el programa "LAM", la madre de Dieguito Fernando decidió hablar sobre el tratamiento que seguía el astro del fútbol, en medio de adicciones y el entorno siempre polémico.

Noticias relacionadas

"Ví como le daban alcohol y marihuana a Diego", inició diciendo y agregó: "Ví marihuana en la mesita de luz de Diego y me dolió mucho".

"El entorno de Diego me tenía bloqueada en su celular", destacó sobre su distanciamiento con la gente que rodeada al ex jugador y técnico.

Por otro lado, sostuvo sobre el vínculo con el abogado del ex futbolista: "Le pedí a (Matías) Morla que limpie el entorno de Diego y me dijo que no podía hacer nada".

"Cuando Diego falleció estaba en plena abstinencia", declaró Ojeda en la entrevista desde su casa con el programa conducido por Ángel De Brito.

En cuanto al tratamiento que llevaba adelante el ex jugador y campeón mundial, aclaró que "toda la familia confiaba en los médicos". "Yo pensé que Diego iba a salir de esta internación", dijo Verónica.

Verónica Ojeda y Diego Maradona.

Consultada sobre su mala relación con Rocío Oliva, Ojeda respondió: "¿Cómo puedo tener relación con una persona que siempre habló mal de mi hijo? Siempre se portó muy mal con mi hijo".

En cuanto a la intimidad de su relación con Maradona, Verónica reveló: "Estuve varias veces embarazada de Diego". "Hace siete años atrás quería recuperar mi familia, hasta que dije 'hasta acá llegué' y seguí con mi vida", recordó.

"Perdí varios embarazos porque mi útero es muy débil", aclaró Oliva.

Luego recordó el momento en que conoció al futbolista campeón del mundo en México 86. "A Diego lo conocí en el 2005 en un casamiento. Se casaba una profesora de gimnasia que trabajaba conmigo con un pariente lejado de Diego. Lo ví a las 12 de la noche cuando él entraba. Nos presentamos y comenzamos a hablar. Mi familia conocía a la familia de él. En ese momento le dijo a mi papá si me podía sacar a bailar y le dijo que sí", sostuvo.

"Nunca pensé que el mundo Maradona iba a ser tan fuerte. Yo tenía 23 años, era re pendeja. En plena experiencia de la vida", dijo con una sonrisa.

"A los 15 días no volvimos a encontrar, fuimos a cenar. Tuvimos otro encuentro más y después nos pusimos de novios", contó.

Y tras la separación de Maradona y su alejamiento como pareja, reveló que "Diego me pidió perdón por el mal que nos hizo".

"Hoy no tengo ninguna relación con Claudia (Villafañe)", dijo sobre la ex de Diego y madre de Dalma y Gianinna.

También recordó que de la muerte de Maradona se enteró por Jorge Rial, que la puso de aviso de que se contactara con él.

En medio de lágrimas, contó las palabras que le dijo a Diego, al verlo sin vida: "Le dije gracias por el hijo que me dio".

*Si tenés un problema con adicción comunicate a la Línea 141, servicio de contención para personas con problemas de consumo en situación de aislamiento - www.sedronar.com.ar