Fernando Esteche. Foto: NA.

El dirigente político Fernando Esteche explicó este lunes que se vacunó porque es docente y tiene "una patología", al tiempo que cuestionó que su inmunización haya sido noticia.

"Soy docente y tengo una patología, me inscribí como cualquier argentino en el sistema de turnos y tiempo después se me asignó un turno. Fui, hice la cola, me vacuné como tantos otros. No veo que tenga de noticiable ¿Yo no tengo derecho?", afirmó el exlíder de Quebracho.

En su cuenta de la red social Twitter, sostuvo: "Bastantes derechos individuales me han violentado en este país y no los vi hacer noticias de nada de eso".

Noticias relacionadas

"Por lo demás que a ustedes no les haya tocado el turno no quiere decir nada más que no les ha tocado todavía... o tardaron en anotarse porque creían que era veneno?", enfatizó Esteche. Además, el ex líder piquetero indicó que se vacunará "aunque a algunos les moleste".

"No voy a resignarme a sus embestidas, señalamientos e imposturas escandalosas. Sigo ejerciendo mi profesión aunque ustedes se espanten. Voy a vacunarme si corresponde aunque ustedes se molesten. ¡Aca estoy! A pesar de ustedes, que desearían, no metafóricamente, desaparecerme", agregó.

Esteche, de 53 años, es profesor de una cátedra de Periodismo en la Universidad de La Plata.