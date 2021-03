Aumento de casos de femicidio. Canal 26.

Informe de Andrés Klipphan.

En la Argentina, una mujer es asesinada prácticamente a diario a manos de su pareja o ex pareja. Los femicidios más violentos cruzan el país. La violencia machista se expresa de las maneras más sádicas. Ellas son quemadas, degolladas, apuñaladas, ahorcadas, golpeadas, baleadas. Sus cuerpos, como si fuese basura, son arrojados a contenedores; depositados en basurales, enterrados, escondidos dentro de valijas.

La cantidad de femicidios varían a diario, pero hay un dato que ya es inamovible. En los primeros dos meses del años, 50 mujeres fueron asesinada por violencia de genero. Historias como las de Úrsula Bahillo o Guadalupe Curual ocurren casi a diario y nada parece indicar que el panorama pueda cambiar, al menos en lo inmediato. Detrás de cada historia de violencia doméstica que inexorablemente lleva a la muerte hay historias desgarradoras y cifras de las que muy poco se habla. Entre enero y febrero de 2021, 62 hijas e hijos perdieron a sus madres. El 72% son menores de edad.

La mayoría de las víctimas, habían realizado denuncias previas o tenían medidas cautelares a su favor, como una perimetral. Nada de esto impidió el asesinato. Seis de ellos fueron cometidos por un miembro o un ex integrante de una fuerza de seguridad. El 70% de las mujeres fueron asesinadas en sus casas. En el 67% de los casos, el criminal fue su pareja o ex pareja.

La provincia de Buenos Aires sigue siendo la que más casos registró, con 19 femicidios, seguida por Córdoba con 8 y Santiago del Estero con 6. Alguno de los casos que aún conmocionan al país son, por ejemplo, el de Guadalupe Curual, la joven de 20 años asesinada de una puñalada en el corazón en el centro de Villa La Angostura. El hombre murió en el hospital después de dos intentos de suicidio. Ursula Bahillo, tenía 18 años. Su ex novio, un policía de la provincia de Buenos Aires la mató de 15 puñaladas.

Ivana Módica, tenía 47 años. Fue asesinada en córdoba por su expareja, el un vicecomodoro.

La estrangulo y enterró su cuerpo detrás. Sobre asesino pesaba una restricción perimetral que le impedía acercarse a la víctima. Lorena Franco tenía 41 años. La violencia que sufría por parte de su pareja era conocida casi por todos, pero ella nunca se animó a denunciarlo.

Lorena, madre de dos hijos, estuvo internada en grave estado durante veinte días. Llegó al hospital con el treinta por ciento del cuerpo quemado y nunca pudo recuperarse.

Para su familia no hay dudas: el marido la quemó durante una discusión en su casa de Avellaneda.

Informe especial de Canal 26 sobre casos de femicidio. Parte 1.

Mirna Elizabeth Palma, tenía 44 años. Era docente y vivía en Estanislao del Campo, una pequeña localidad de la provincia de Formosa. Su ex pareja, un policía retirado, la mató de un disparo y luego se suicidó. Viviana Estefanato tenía 54 años. A mediados de enero pasado tomó una decisión que sorprendió a sus familiares más cercanos: volvió a convivir con su expareja, a quien había denuncia por violencia de género dos años atrás. Poco después, el 2 de febrero la encontraron asesinada en su casa de Villa María, en la provincia de Córdoba.

Florencia Figueroa tenía 23 años. A diferencia de la mayoría de los femicidios, fue asesinada por su propio hermano, con quien convivía en la localidad de Tortuguitas. La degolló durante una pelea. Estas historias son una muestra mínima de las tragedias cotidianas. También pruebas dolorosas qué demuestran que las medidas implementadas para evitar los femicidios son insuficientes.

El Estado debe reforzar la prevención y la protección desde una mirada interdisciplinaria y con un abordaje integral y federal que proteja en forma efectiva a las mujeres víctimas de la violencia de genero.

Informe especial de Canal 26 sobre casos de femicidio. Parte 2.