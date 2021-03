Julieta Prandi.

En medio de las marchas por el Día de la Mujer, Julieta Prandi recordó el calvario que le tocó vivir junto a su ex marido y padre de sus hijos, Claudio Contardi.

Fueron tiempos difíciles para la actriz, quien no podía hablar de su drama familiar en medio de amenazas de quien era por entonces su marido.

“Llegado diciembre, que ya había presentado mi divorcio yo, él estaba como loco, y estuvo dos meses dando vueltas, hasta febrero que yo me fui, que no ponía su abogada, entonces no tenía quién me responda y estuve como en el medio y venían las Fiestas, y no quería que yo les comunique a mis hijos que nos íbamos a separar, fue todo una locura”, comenzó relatando sobre los días previos a separarse en una charla exclusiva con "Telenoche".

“Yo tenía que viajar a Punta del Este por un trabajo, y ese viernes me desaparece el pasaporte, billetera, documentos, me sacaron todo de mi casa. Y al día siguiente me desaparece el celular también y estaba en el freezer, no sirvió más, eso fue un 29 ó 30 de diciembre”, continuó Prandi.

“Llegó Año Nuevo, yo estaba incomunicada, en mi casa, sin documentos, perdí el trabajo, pero estaba presa en mi casa, llegamos a ese punto. Y ahí es donde estaban las amenazas en donde me dice “vos no vas a cumplir más años, vos vas a recibir una corona”, reveló Julieta.

Prandi sufrió esa situación de violencia de género hasta poder contarla: “Si no hubiese sido público mi caso, soy un número más”.