Löw, técnico de la selección alemana, Agencia NA.

El seleccionador alemán, Joachim Löw, dejará su cargo tras la Eurocopa del próximo verano, informó la Federación Alemana de Fútbol (DFB).

Löw tenía contrato hasta 2022 pero pidió a la Federación Alemana de Fútbol (DFB) la rescisión del mismo tras el torneo, lo que la entidad aceptó.

"Doy este paso con plena consciencia de lo que significa, lleno de orgullo y de agradecimiento y también de motivación para la Eurocopa", dijo el seleccionador en una declaración citada por la página web de la DFB.

Löw asumió el cargo de seleccionador tras el Mundial 2006 para relevar a Jürgen Klinsmann con quien trabajaba como segundo entrenador desde 2004.

Tras alcanzar el tercer lugar en el Mundial 2010 Alemania se coronó campeona del mundo en Brasil 2014.

