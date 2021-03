Gastón Dalmau.

Gastón Dalmau vivió cinco años de éxito vertiginoso gracias a su papel protagónico en "Casi ángeles", la tira juvenil de Cris Morena que catapultó a la fama a Peter Lanzani, Lali Espósito y la China Suárez, entre tantos jóvenes actores. Sin embargo, al terminar el proyecto, en 2012, el joven oriundo de Coronel Suárez desapareció de los medios locales y le dio un vuelco a su carrera profesional, a tal nivel que terminó trabajando en los estudios Marvel, en proyectos como Capitán América Civil War, Doctor Strange, Capitana Marvel y Tortugas Ninja 2.

De regreso a la Argentina y Gastón se convirtió en una de las figuras de la segunda temporada de "MasterChef Celebrity" y contó cómo fue su recorrido. “Me fui a Nueva York y empecé a estudiar solo, autodidacta, y empecé a tirar currículums. Quería trabajar en efectos visuales”, reveló el artista de 37 años. Y aseguró que igualmente, esa tarea no es la que más disfruta: "Me gusta muchísimo, pero quiero volver a la tele". Además, destacó el apoyo de los fanáticos de "Casi ángeles", quienes a nueve años del fin de la tira y de la banda "Teen angels" siguen recordando su trabajo. "Es muy loco el cariño y que la gente siga estando después de tanto tiempo”, afirmó.

Pero además de contar qué fue de su vida, Dalmau terminó demostrando su carácter en la competencia culinaria, ya que luego de presentar su plato, que fue preparado bajos las reglas impuestas por un "bingo gastronómico", se animó a retrucar la devolución de Germán Martitegui sobre su plato de carré de cerdo con croquetas de arroz y lentejas, crema de choclo y salsa de crema con lima.

"Hay una regla que es muy simple: pensá que cada bocado de carré tiene que tener un poquitito de croqueta, un poquitito de maíz y un poquito de salsa. Así, si son treinta bocados, es muy simple calcular las cantidades de salsa", le aconsejó el cocinero.

Pero lejos de quedarse callado, Gastón respondió: "Sí, por ahí para vos que trabajás en la cocina". Y sorprendido, Germán decidió dar por terminada la discusión: "No te voy a seguir contestando". Sin embargo, el enojo del actor se mantuvo y en diálogo con la producción del programa insistió en que Martitegui trabaja en el rubro gastronómico y él, no. Finalmente, Dalmau se llevó el delantal gris, junto a Daniel Aráoz y Fernando Carlos, y deberá participar en el "Jueves de última chance" para no llegar a la gala de eliminación del próximo domingo.