Feroz ataque a colectivero en Florencio Varela.

En Florencio Varela se dio una violenta pelea entre un vendedor ambulante y un chofer de colectivo de la línea 324. Todo quedó registrado en un video donde el vendedor tomó un cajón de verduras y le destrozó el parabrisas.

El origen del conflicto se da cuando el colectivero frenó de golpe al ver que un camión vendía mercadería, lo que resultó en una brusca maniobra. El vendedor bajó de su vehículo y comenzó a los gritos.

El hombre sacó un cuchillo, tomó un cajón de madera y rompió los vidrios delanteros de la unidad. Los pasajeros intentaban frenarlo al grito de “pará que hay criaturas”. Luego se retiró del lugar y salió por la ruta.

El colectivo trató de perseguirlo, pero al no poder alcanzarlo se fue a la comisaría a realizar la denuncia, el video se volvió rápidamente viral por lo que lograron la detención del agresor.

No es el primer caso de este tipo de violencia que se da en la zona ya que el 23 de enero pasado, varios repartidores reclamaban por seguridad y un conductor quiso pasar por la manifestación de forma violenta.