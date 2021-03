La fotógrafa Floral Zu junto a su lente mágica que viaja en bicicleta.

Floral Zu ama la fotografía, por eso decidió dedicar su vida a retratar con su lente las imágenes que se cruzaban en su camino. Claro está, esta fotógrafa argentina lo hizo de una manera especial: decidió recorrer el país, Japón y varias partes del mundo con su cámara en mano, subida a su bicicleta.

Es así que con todo el material que registró en foco en lugares tan bellos de Buenos Aires, Córdoba y tantas bellas ciudades paradisíacas, tuvo la gran idea: lo acercó a una editorial y así nacieron "Bicicletas en foco" (2018) y "Japón desde mi bicicleta" (2021).

En una entrevista exclusiva con DIARIO26.com, Floral nos reveló detalles de su trabajo que la llevó a ganarse el premio "Nuevas Miradas del Japón", organizado por la Embajada del Japón en la Argentina.

"Soy fotógrafa de profesión y de pasión. Hace 30 años que desarrollo mi carrera vinculada a la comunicación visual. Además de fotógrafa soy también diseñadora gráfica y docente en la Universidad de Buenos Aires de dicha disciplina", comenzó diciendo en su presentación a nuestro medio.

"Hace 8 años comencé a desarrollar un proyecto artístico en el cual fotografío bicicletas por todo el mundo, y asimismo, yo, cuando viajo, lo hago acompañada de mi propia bicicleta plegable que empaco en mi maleta a modo de equipaje", describió Floral con un enorme sonrisa en su cara que se dibuja al hablar de su pasión.

Una profesión que le permitió llegar a lugares soñados: "Con esa modalidad he tenido la ocasión de conocer 30 países y de todos esos viajes han salido miles de fotografías, que devinieron en exposiciones realizadas en varias ciudades de Argentina y he editado ya dos libros".

"El primero llamado “Bicicletas en Foco” (2018) recopila fotografías de bicicletas por todos lados del mundo y en múltiples circunstancias. La bicicleta a veces es protagonista de la foto, otras es solo un detalle lejano, una sombra o un rastro", relató a Diario 26.

El primer libro dio paso a un segundo trabajo increíble en un país increíble: "Hace solo un par de meses he editado mi segundo libro, llamado 'Japón desde mi bicicleta', en el cual reflejo mi asombrada mirada ante esta cultura que descubrí y me maravilló. Hago un repaso por las ciudades más icónicas japonesas y por varios aspectos de su cultura. Incluyendo palabras japonesas con su significado, proverbios japoneses y textos explicativos. Y, además, es una especie de libro interactivo ya que a lo largo del libro hay varios códigos QR que llevan a videos, para lograr, en el lector, una experiencia más vivencial de viaje".

¿Pero qué significa para esta viajera ir acompañada de su medio de transporte a todos lados? "Andar en bicicleta me proporciona libertad, y mucha felicidad, me ha abierto caminos para conocer rincones de mi ciudad que no conocía antes, y viajar con ella por el mundo me hace conocer las culturas que visito de un modo mucho más completo, viendo y aprendiendo mucho más que la arquitectura, las formas o los trazados urbanos, sino que al circular en bici y ser parte del tránsito me permite vivenciar las normas y costumbres que rigen a las sociedades y la idiosincracia de las personas de ese país y su cultura", contó Floral.

Y destacó que "convertir a las bicis en las protagonistas de mi obra artística me llena de felicidad ya que las bicicletas me acompañan en mi vida y siento que bien merecido tienen ponerles mis 30 años de experiencia de fotógrafa para intentar plasmar su belleza, su uso e importancia, tanto a nivel recreativo, lúdico deportivo y sobre todo ecológico".

"Este proyecto fotográfico de registrar bicicletas por el mundo, lleva ya 8 años de gestación y producción, pero continúa, no tiene un punto final, está en continuo proceso. Es que siempre surgirán imágenes bellas que busque eternizar en una foto", dijo nuevamente sonriente.

Para Floral, "a veces esas fotos pueden surgir paseando por París, y también en mi propio barrio de calles de adoquines, en Buenos Aires, ciudad donde vivo".

¿Por qué las tierras niponas como escenario? Respondió la fotógrafa que "hacer un libro acerca de Japón surgió del inmenso asombro que me provocó conocer este país tan lejano y a su cultura milenaria. Al viajar me encontré con un universo de contrastes, un sitio donde conviven armoniosamente el pasado y el futuro, lo sagrado y lo mundano, los colores vivaces de los neones junto a los tonos ocres de los templos. El silencio más hondo junto a los sonidos estridentes de los centros neurálgicos de los populosos centros urbanos".

"Japón fue mi primera oportunidad de conocer un país del llamado “oriente” y todo fue asombro y maravillarme ante una cultura tan diferente a la que estaba habituada hasta entonces. De ahí la necesidad de dejar materializado, en formato de libro, todo lo que registré allí y la belleza de esa misteriosa y milenaria tierra nippona", contó en nuestra entrevista.

"Así en el libro hago un repaso por las ciudades más icónicas Tokio, Kioto, Hiroshima, Kamakura, Nara… A través de fotos y breves textos introduzco sus aspectos mas relevantes. También le dedico capítulos al otoño japonés con sus maravillosos colores amarillos, naranjas y rojos que tiñen todo y generan un espectáculo único. Cuento el nacimiento de la leyenda del Maneki-Neko, famoso “gato de la suerte” y acerco a quien aun no ha podido conocer Japón aspectos curiosos como es la iconografía de sus carteles, las alcantarillas urbanas con sus miles de diseños, los bosques de bamboo y los animales que ofician de “guardianes” en los templos y santuarios", recordó haciendo un reconto de la increíble cultura oriental.

"¿Qué viene después? Este proyecto aún tiene muchas fotografías que no han visto a la luz. Miles de fotos de más de 30 países recorridos acompañada de mi bicicleta y de mis 3 cámaras fotográficas, aún esperan su lugar en un próximo libro, en el cual comenzaré a trabajar en algún momento de este año. Mientras tanto, estoy organizando, en la medida que los protocolos lo permiten, nuevas exposiciones para que la gente pueda ver 'en grande y en vivo' estas fotos desde mis amadas bicicletas narrando pequeñas historias por doquier".

