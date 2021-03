Diputadas sobre la violencia de género

Diputadas de distintas fuerzas se refirieron a la problemática de la violencia de género y expresaron sus opiniones respecto a cómo trabajar para su erradicación.

Verónica Caliva informó que “el Ministerio de Mujeres tiene para el 2021 un presupuesto centrado en el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género” y aseguró que este plan “es integral”.

“Lo que sigue es que en los distritos existan dispositivos que trabajen con lineamientos nacionales y capacitación masiva con la Ley Micaela", agregó.

Por su parte, Roxana Reyes, de la UCR, se refirió a los desafíos para el futuro. “Lo que falta es hacer trabajo territorial en las jurisdicciones. Acercarse, concientizar, conocer diferentes tipos de violencias, dar perspectiva de derechos a víctimas", opinó.

Cabe señalar que este miércoles se llevará a cabo un encuentro en el salón Delia Parodi de la Cámara de Diputados para distinguir a mujeres destacadas de todos los ámbitos con motivo del Día Internacional de la Mujer.