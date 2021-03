Se reactivó el fuego en El Bolsón, con heridos y evacuados: las llamas afectan Lago Puelo, El Maitén y El Hoyo.

Heridos y cientos de evacuados causaron en las últimas horas la activación de cinco focos de incendio interfases que volvieron activarse en zonas de Lago Puelo, en las afueras de Cholila y en la zona rural de El Maitén, en cercanías de El Bolsón, mientras que El Hoyo "está rodeada por el fuego", informaron fuentes comunales y de Protección Civil. También Cerro Radal, según agregaron.

El intendente de Lago Puelo, Augusto Sánchez, dijo a través de la red social Facebook que "este es peor escenario para un incendio de interfases, se están dando las condiciones para que sea un incendio catastrófico".

"Es un incendio que se genera dentro del bosque y se dan las condiciones extremas para que se expanda, tenemos la capacidad de nuestros bomberos superada aunque contamos con la esperanza de que llueva en tres o cuatro horas y eso va aplacar el fuego", dijo el intendente.

Indicó además que "están tratando de contener los lugares más fuertes y tratando de proteger instalaciones, los más afectados son la zona de El Radar Alto y de Alto Golondrina, pero el peor panorama es en El Hoyo que está rodeado por las llamas".

"No pueden pasar ni entrar a El Hoyo es el peor momento del incendio, uno de los frentes avanza velozmente, es un incendio catastrófico, recién este miércoles tendremos dimensión de lo que pasó realmente".

"En El Hoyo toda la comunidad está aislada. es un momento desgarrador ", dijo Sánchez, quien agregó que "fue por un descuido o una intencionalidad para que se enciendan las llamas".

Unas 200 personas fueron evacuadas de Lago Puelo mientras que hay siete heridos, una de gravedad internada en Bariloche.

La Secretaría de Protección Civil de la Nación activó el alerta roja ya que "tenemos una situación de incendios forestales en la zona de El Maitén, Epuyén y Futaleufu, que está descontrolado y con peligro de interface está sobrepasando a los bomberos locales y a los de Parques Nacionales", según el texto al que accedió Télam.

El alerta enviado a la secretarias de Protección Civil de Río Negro, Chubut y Neuquén destaca además que "hemos activado el alerta roja ni bien tengamos confirmación de la necesidad de los recursos que se necesitan movilizar les vamos a estar comunicando oficialmente".

Cerca de las 16, se originó un incendio interface en el sector conocido como Las Golondrinas, en Lago Puelo, que se descontroló en poco tiempo. Las llamas destruyeron a su paso varias viviendas y chacras en producción, informaron medios locales.

Casi al mismo tiempo comenzó otro incendio en el cerro Radal que se descontroló en minutos por la acción del viento y las altas temperaturas.

Los incendios interfase que comenzaron en Las Golondrinas y cerro Radal se expandieron a gran velocidad y avanzaron hacia El Hoyo.

El fuego destruyó las casas ubicadas en las zonas Catarata Norte y el cerro Currumahuida, en la zona sobre el pinar. Pero el fuego avanzaba hacia la zona urbana, mientras las llamas estaban a muy pocos metros de viviendas ubicadas en las afueras de Cholila y El Maitén.

El jefe de operaciones de Servicio Provincial de Manejo del Fuego de la provincia de Chubut, Jorge Bonasea, informó en Radio Nacional El Bolsón que las autoridades del hospital de El Hoyo evaluaban evacuar a los pacientes por la humareda.

Según medios locales, los brigadistas dijeron que había viviendas y vehículos quemados en La Golondrina, el Radal y El Maitén y estimaron que unas 150 personas autoevacuadas y evacuadas en El Hoyo.

Por su parte, el intendente de Lago Puelo, Agustín Sánchez, afirmó que la situación "es catastrófica" y describió que los incendios interfase están descontrolados con más de 6 casas quemadas en la zona de Las Golondrinas.

Incendios en la Patagonia, Foto Gentileza Eqsnotas.com.ar

Sánchez sostuvo que no tiene dudas de que el fuego se originó "por negligencia o por intencionalidad". Y descartó que sea por causas naturales a la vez que destacó que no hay electricidad "porque el fuego destruyó las líneas".

A esos incendios interfase se suma el incendio forestal en la zona de Mallín Cume que comenzó el domingo por la tarde y destruyó alrededor de 2000 hectáreas.

El fuego está a unos 35 kilómetros de El Bolsón. Aunque una de las colas avanzó esta tarde impulsada por las ráfagas hacia la zona rural próxima a El Maitén, donde devoró algunas casas.

El tránsito vehicular por la ruta nacional 40 está cortado desde la tarde del martes y solo se permiten el paso de vehículos de las fuerzas de seguridad, de los bomberos voluntarios y brigadistas que asisten a combatir el avance del fuego.