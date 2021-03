Selena Gómez piensa retirarse de la música.

La cantante estadounidense Selena Gómez dio una entrevista a la revista Vogue que la eligió para su portada. Si bien hablaba del lanzamiento de su álbum en español, sus declaraciones sorprendieron ya que la texana piensa en la posibilidad de dejar de hacer música.

"Es difícil seguir haciendo música cuando la gente no necesariamente te toma en serio", dijo la también actriz, de cuya producción en español ya se conocen las canciones De una vez y Baila conmigo.

Gómez, ex de Justin Bieber, hizo la declaración en vista que su EP 'Rare' no tuvo el éxito esperado pese a haber llegado al número 1 del prestigioso listado Billboard 200. Así que, según se interpretaron sus declaraciones, es posible que su nuevo trabajo, 'Revelación' -que verá la luz este viernes-, sea el último de su carrera en la música.

"He tenido momentos en los que estuve como: ¿cuál es el punto? ¿Por qué sigo haciendo esto? 'Lose You To Love Me', siento que es la mejor canción que lancé, y para algunas personas igual no fue suficiente", dijo Selena a Vogue.

Cabe recordar que no es la primera vez que Selena Gómez se despide de los escenarios, durante los años 2016 y 2018, problemas de salud la llevaron a retirarse para cuidar de sí misma. Solo que esta vez, los motivos de su retiro parecen tener que ver con una decepción de la artista con los resultados obtenidos con sus grabaciones.