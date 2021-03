Juan Manuel y Sofía.

Un empleado del Concejo Deliberante de Río Gallegos fue encontrado muerto con una herida en el cuello en el interior de una casa de la capital santacruceña y por el hecho detuvieron a su actual pareja, informaron hoy fuentes policiales.

Se trata de Juan Manuel Francisco Padrón (40), militante de la Unión Cívica Radical (UCR) y cuyo cadáver fue hallado ayer en una vivienda de la calle Jamieson al 600 de la capital de la provincia de Santa Cruz.

Según las fuentes, el hecho fue descubierto poco después de la medianoche del viernes, cuando la Policía fue alertada por un llamado al Comando Radioeléctrico realizado por la hermana de la pareja de Padrón.

Por su parte, Sofía Ávila (25), actual pareja de la víctima, quedó detenida a disposición del Juzgado Penal 3 a cargo de Rosana Suárez.

Ahora apareció un audio estremecedor, al que tuvo acceso el sitio La Opinión Austral, en el que la acusada se dirigía a una expareja de Padrón y reconocía que estaba dispuesta a asesinarlo.

“¿Que yo le hago algo a Juan? Sí, ¿sabés qué? Estoy reloca. Reloca estoy. ¿Y sabés qué? Si le tengo que revolear lo que sea por la cabeza, se lo voy a revolear. Pero nada, fijate igual ¿Dale? Quedamos así”, dice en el mensaje Ávila, quien se encuentra detenida por el homicidio.

"Hemos tomado declaraciones a familiares y vecinos, secuestrado prendas de vestir, elementos corto punzantes, realizado inspección ocular del lugar del hecho, y estamos a la espera de nuevas directivas de la magistrada", dijo a Télam Walter Trillar, Jefe de la Unidad Regional Sur de la Policía de Santa Cruz.

Marcela Padrón, hermana de la víctima, dijo a Télam que "era una relación tóxica" que ya "venían con problemas".

"Un día, antes de las fiestas, apareció Juan Manuel con un tajo profundo en el brazo porque lo atacó con una botella rota y él se quiso atajar", recordó.

Según relató, Padrón y Ávila - que trabaja de peluquera, manicura y maquilladora-, estaban en pareja desde el verano de 2020, cuando coincidieron de vacaciones en Puerto Madryn, y de regreso en Río Gallegos, a los pocos meses empezaron a convivir en la casa que ella ocupaba atrás de la de su hermana, donde ocurrió el hecho.

"Este año también fueron de vacaciones a Puerto Madryn, ella sin su hijo y mi hermano sin mi sobrina, Renata (8). Él, que habitualmente se comunicaba todos los días con mi mamá, desapareció por cinco días, por lo que mi mamá llegó a hacer la denuncia por pedido de paradero. Cuando volvieron dijeron que les robaron todo en la playa", agregó.

Además dijo que "cuando volvieron de las vacaciones él estaba todo lastimado, en la rodilla y en la espalda", pero su hermano sostuvo que "les habían robado".

La mujer señaló que su madre, Marta Barragán, en ese momento le contó que "estaba preocupada", que "había visto situaciones en las que ella era re agresiva" con Juan Manuel, y que "los amigos también le decían que no siguiera con esa relación pero él lo minimizaba todo, estaba re enamorado".

"No sé por qué ella era tan violenta con él. Todavía no lo podemos creer", añadió.

En tanto, Marcela utilizó su perfil de la red social Facebook para decir que el cuerpo de su hermano "no se encontraba sobre el cuerpo de la asesina", sino que la joven "caminó por la escena del hecho, hizo una llamada que tenemos confirmada y salió dos veces de la casa para avisar que lo había matado".

Al respecto, explicó a esta agencia que "cuando llegó la policía la encontró a ella abajo del cuerpo de mi hermano, como si hubieran tenido una pelea", aunque advirtió que "eso es imposible".

"Tengo la captura de una llamada que le hizo a un conocido a las 0.10 y ella salió como dos veces de la casa para avisar, están las manos en la pared, manchadas de sangre", continuó.

La hermana de Padrón pudo reconstruir las últimas horas de su hermano:"Él había cobrado ese día, fueron al casino, cenaron y después fueron a Nautilus Pool -un bar-, donde estuvieron hasta las 23.30, por una conocida de los dos que los encontró cuando se iban. Todo pasó después muy rápido".

Por su parte, la UCR de Santa Cruz comunicó "con profundo pesar" la despedida "al correligionario y militante" Padrón, el acompañamiento a sus familiares y amigos.