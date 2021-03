Clubhouse, la nueva red social.

La aplicación ClubHouse, desarrollada por Paul Davidson y Rohan Seth es furor en el mundo entero, está valuada en 100 millones de dólares y marca el camino de las demás redes sociales quienes miran con atención el éxito que está teniendo.

Lo que la distingue de la competencia es su formato, ya que la aplicación se maneja solo a través de audios, no hay videos ni fotos. Dentro de la aplicación se pueden crear salas o rooms para hablar sobre diferentes temas de actualidad y cuando una persona entra a una lo hace como oyente, pero puede "levantar la mano" para pedir al moderador que lo deje intervenir y hacer un comentario. Se puede decir que es una radio interactiva en tiempo real.

El acceso a esta red social tan popular está restringido, por el momento solamente está disponible para dispositivos iOS, es decir, está solo para los usuarios que tengan Iphone pero sus creadores ya han anunciado que están trabajando para que esté disponible también en Android. A su vez, para usar Clubhouse es necesaria una invitación de una persona que ya esté dentro y cada usuario que entra en la red social recibe solo dos invitaciones para permitir la entrada de otros participantes.

En App Store la describen así: "Es un espacio para conversaciones de audio informales y directas con amigos y otras personas interesantes de todo el mundo. Conéctate en cualquier momento para charlar con las personas a las que sigues, o participa como oyente y escucha lo que otros están diciendo".

El éxito de ClubHouse es tan grande que las demás redes sociales están incorporando este formato. Twitter lanzó “Spaces”, esta nueva función permite la creación de salas de audio, donde los anfitriones tienen el control de quién puede hablar. ¿Parecido a Clubhouse, no? Aunque para entrar a ellas no se necesita un permiso especial. Se permite un máximo de 10 personas para hablar al mismo tiempo y la cantidad de personas que pueden escuchar es ilimitada. Cuando las reuniones terminan no permanecen disponibles de manera pública en la red social.

A su vez, Instagram lanzó salas en vivo, una opción que permite hacer streaming en la plataforma con 4 personas, hasta el momento sólo se podían hacer vivos de a dos personas. Desde la empresa aseguraron que esta actualización permitirá a las personas nuevas oportunidades para expandir su alcance y darle múltiples usos, como iniciar un programa de entrevistas o un podcast, función que se asemeja a ClubHouse. Además, el desarrollador Alessandro Paluzzi reveló que Instagram ya está trabajando para incorporar una herramienta para acceder a salas de voz. Compartió su descubrimiento en su cuenta de Twitter, en donde Instagram agregó un ícono de micrófono al lado de la cámara

No queda duda que el contenido a través de audios es la tendencia en este 2021. ClubHouse es el nombre de la aplicación que vamos a escuchar nombrar seguido, un caso de éxito que hizo que hasta Elon Musk, creador de Tesla, se haya sumado a una charla dentro de la aplicación, en donde contestó diversas preguntas y habló sobre tecnología con individuos de la sala. Hay que ver si ClubHouse se vuelve más accesible y amplía su plataforma para todos los usuarios o sí hasta que eso suceda las demás redes sociales logran imitar la modalidad de salas de audio y acaparar el público. Es de observar que cuando a una plataforma le fue bien las demás no tardaron en imitar el caso de éxito, esto, por ejemplo, sucedió con Instagram, la cual al ver el crecimiento de TikTok puso en su plataforma los Reels con un formato idéntico al de su competencia.

