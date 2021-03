Disparos al abogado en Belgrano, captura de video.

Un abogado de 72 años fue atacado este martes a balazos cuando llegaba a su casa y uno de los disparos impactó en la cara, por lo que debió ser hospitalizado.

Fuentes policiales informaron que el hecho se produjo en la puerta de un edificio situado en la calle Arribeños al 1400 del barrio porteño de Belgrano y la víctima fue derivada al hospital Pirovano.

Todo se inició cuando el hombre, identificado como Roberto Daniel Martínez, llegaba a su casa a bordo de su camioneta y un sujeto en moto se le puso a la par y le efectuó disparos.

El atacante escapó rápidamente y es intensamente buscado por la Policía. En tanto, la víctima es un abogado que se dedica a jubilaciones y pensiones. En un primer momento se creía que el hecho podría estar vinculado a cuestiones personales pero en las imágenes se ve cómo el delincuente forcejea con la víctima por un reloj.

Tras el alerta al 911, efectivos de la Comisaría Vecinal 13 A de la Policía de la Ciudad se acercaron hasta el lugar y activaron un cordón sanitario para asistir a la víctima, al tiempo que momentos después llegó una ambulancia del SAME y trasladó al herido al Hospital Pirovano, donde permanece fuera de peligro.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional número 52 que dirige la fiscal Romina Monteleone, con la intervención de la Secretaria Única a cargo de Valeria Sánchez Negrette.