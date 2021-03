Marcelo Tinelli.

Luego de un 2020 en el que no hizo televisión, Marcelo Tinelli se prepara para volver a la pantalla de eltrece el próximo 19 de abril y lo compartió en sus redes sociales. "¡'La Academia 2021' está en marcha! ⁣Visité los nuevos estudios de ShowMatch y cada vez falta menos...⁣", escribió el conductor junto a un video en el que se lo ve recorriendo las instalaciones de Don Torcuato y se encuentro con sus históricos productores, Federico Hoppe y el Chato Prada, y Adrián Suar, gerente de programación del canal.

Este año, el "Cabezón" decidió renovar su programa y no habrá "Bailando por un sueño", sino que debutará un nuevo formato llamado "La academia", en el que los participantes deberán cumplir desafíos relacionados a distintas disciplinas, como baile, canto, acrobacia, patín, entre otras. "En esta Academia, estamos armando un centro de entrenamiento, no solamente para las figuras que van a estar en La Academia, sino para todo el equipo", contó Prada en una entrevista con "Los ángeles de la mañana". Y adelantó cómo serán las pruebas a las que se enfrentaran los famosos: “Hay diferentes ritmos. Mucho de acrobacia, ritmos sincronizados, ritmos con mucha apuesta de luces, escenografías, plataformas que se mueven, agua, caracterizaciones. Pero más no queremos contar, porque está bueno que se empiecen a sorprender”.

Además, aseguró que cada figura confirmada en el certamen contará con un partenaire y un equipo de ocho bailarines. Por el momento quienes ya cerraron su contrato son Karina La Princesita, Sofía "Jujuy" Jiménez, Viviana Saccone, Agustín "Cachete" Sierra", el Tucu López, Flor Vigna y Laurita Fernández. Y también están en plena negociación Juana Viale, Charlotte Caniggia y Ángela Leiva.

“No todo el mundo puede participar porque tiene que tener un apto físico, porque va a tener mucho requerimiento físico que ya van a ir viendo a partir de los ‘Súper ritmos’ que van a haber. Pueden bailar arriba del agua, en una plataforma. Se va a bailar en parejas, con invitados, con grupos. Porque, además, los nuevos estudios que mostró Marcelo en sus redes no sólo tienen parque, sino que hay una calle donde se van a producir distintos ritmos”, reveló Ángel De Brito.

El jurado estará compuesto por cuatro figuras. De Brito y Carolina "Pampita" Ardohain, quienes ya cumplieron este rol en el "Bailando" y debutarán Jimena Barón, que hace tiempo está alejada de los medio, y Hernán Piquín. Por lo pronto, la modelo aseguró que cuando de a luz a su hija, a mediados de año, solo se ausentará en el programa durante la semana del parto.