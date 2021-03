Nicole Neumann y Juan Manuel Urcera

Nicole Neumann y el piloto de TC, Juan Manuel Urcera, estarían viviendo un apasionado romance que aún no fue confirmado por la pareja pero que los rumores crecen y crecen.

"Ya se conocieron, ya cenaron. Yo no les pondría título, primero porque a ella no le gusta porque está viviendo un momento especial, relajada y tranquila...", reveló Karina Iavícoli, la periodista del programa "Nosotros a la mañana" que se emite por la pantalla de El Trece.

Y agregó: "Tengo gente de ambas partes que me confirmaron este dato que yo venía trabajando. Me dijeron que los vieron juntos, que están bien, y que están iniciando una relación. Pero no sé si hay más gente en la vida de ellos... Él está muerto con ella y vuela".

Noticias relacionadas

Urcera viene de ganar la última carrera del tradicional certamen de automovilismo en la Argentina, mientras que la modelo comenzó recientemente como conductora de Santo Sábado, junto al Pelado López en la pantalla de América.