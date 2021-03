Claudio Moroni en plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda

Un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación del Trabajo recibió al ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Claudio Moroni; al secretario de Política Tributaria del Ministerio de Economía, Roberto Arias, y a la Administradora Federal de la AFIP, Mercedes Marcó Del Pont.

Los funcionarios expusieron acerca del proyecto impulsado por Sergio Massa para modificar el impuesto a las ganancias y la iniciativa de sostenimiento e inclusión fiscal para pequeños contribuyentes.

“La elevación del mínimo nos permite volver a los valores históricos, que son entre el 8 y el 10 % de la población asalariada”, explicó el ministro Moroni.

Y agregó: “La vocación del gobierno es que el salario real crezca y esta elevación va a permitir que un montón de sectores tenga un salario de bolsillo que cumpla con este objetivo, que mejore la capacidad de consumo y de ahorro”.