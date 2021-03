Nayla Zensich

Nayla Zensich, joven de 21 años, sufrió el 25 de febrero un accidente de tránsito en el que sufrió la ruptura de la quinta vértebra. Desde aquel entonces, busca recursos para ser operada.

Guillermo, hermano de Nayla, en medio de la desesperación por la falta de recursos, optó por publicar un mensaje en el que vende su riñón para costear el tratamiento: son necesarios unos 25 mil dólares.

Tras la operación de urgencia, se determinó que para recuperar la función de los nervios es necesaria la rehabilitación en el centro FLENI de Escobar, que según los médicos, es el único centro realmente específico para sus lesiones y la rehabilitación.

El pedido de la familia se debe a que el FLENI no está en la cartilla de IOSFA: allí comenzó la campaña para recaudar dinero y pidiendo a la obra social algún aporte.

Para colaborar con la joven accidentada y su rehabilitación, se trata de una caja de ahorro en pesos a nombre de Zensich, Gastón, cuyo CBU es 0720558388000036476390.