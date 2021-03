Juan Martín Del Potro, Agencia NA

Juan Martín Del Potro aseguró que aún siente dolores en su rodilla operada, pero aclaró que lo ilusiona poder llegar a estar en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

"Yo creo que este es mi año. Los Juegos Olímpicos me tiran para adelante, es una motivación que tengo. Si no se hubiese postergado para este año, quizá mi presente sería distinto. Tengo eso entre ceja y ceja y por más que el cuerpo se vaya poniendo grande, me siento con el ánimo de afrontarlo y lo sigo intentando", afirmó el tandilense.

Del Potro, desde hace varios años, vive tratando de superar una lesión de rodilla, tras fracturarse la rótula en dos ocasiones, y además en su carrera debió sobreponerse a dos operaciones de muñeca.

El ex top ten está en pleno proceso de recuperación y reapareció de manera pública para la entrega de los Premios Xonex, donde fue galardonado.

"Después de toda la historia y lo que viví con la rodilla, un impacto sería volver a jugar. Algunos me dicen dejá de sufrir, con lo que hiciste está muy bien, disfrutá, pero si logro revertir esto y logro jugar sería un premio", afirmó Del Potro a la prensa.

Hace pocos meses Del Potro perdió a su padre y por ese motivo explicó que de volver a un court lo haría por él mismo, por su madre y su hermano y porque además siente que merece "ese premio de entrar de nuevo en una cancha".

Del Potro comentó que le está "costando" el regreso a las canchas, habida cuenta que la recuperación de la última operación hecha en febrero de 2020, aún es lenta.

"He probado muchísimos tratamientos alternativos, conservadores, cirugías, y todavía no me han podido ayudar a que vuelva a jugar. Si bien desde el lado emocional cuesta mucho porque hasta me duele ver partidos de tenis por TV, trato de manejarlo lo mejor posible", comentó.

La "Torre de Tandil" reconoció que tiene sus "altibajos", y agregó: "Por momentos estoy más animado, por momentos me cuesta mucho, pero siento algo interno mío y la sigo peleando, buscando alternativas y ojalá lo pueda resolver porque veo tenis por TV y no me gusta, prefiero estar en la cancha. Quiero terminar mi carrera el día que yo quiera y no por una cuestión de salud".