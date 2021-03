El doodle de Piazzolla.

Google rinde homenaje este jueves 11 de noviembre con un doodle al compositor argentino y virtuoso bandoneonista Astor Piazzolla, quien revolucionó el tango tradicional para crear un género híbrido conocido como “nuevo tango”.

Astor Piazzolla nació en Mar del Plata, Argentina, un día como hoy en 1921 y se mudó con su familia a la ciudad de Nueva York a una edad temprana. Cuando su padre le compró un bandoneón, un instrumento parecido a un acordeón argentino esencial para el sonido del tango, rápidamente se dio a conocer como un niño prodigio y escribió su primer tango a los 11 años.

En 1937, regresó a Argentina donde aún reinaba el tango tradicional. Una vez en casa, Piazzolla abandonó el tango para estudiar música clásica y convertirse en un compositor clásico modernista. Viajó a París con una beca para ser aprendiz de la eminente compositora francesa Nadia Boulanger, quien lo preparó para su próximo regreso a casa en 1955.

Noticias relacionadas

De regreso a Argentina, aplicó años de estudio clásico al sonido del tango y formó su banda “Octeto Buenos Aires. " Acuñado como el “nuevo tango”, la nueva toma de Piazolla incorporó elementos de jazz y música clásica con nuevos instrumentos, cambiando el tempo, el sonido y la tradición de la danza.

A lo largo de su vida, se estima que Piazzolla escribió aproximadamente 3.000 composiciones originales y grabó otras 500.

En honor a su centésimo cumpleaños, la Fundación Astor Piazzolla anunció recientemente el concurso Piazzolla Music para solistas y conjuntos por igual.

"Tuve el regalo y la fortuna de ser parte de la vida de Astor, de haber vivido y visto las musas que lo inspiraban. Puedo decir que Astor nunca hubiera imaginado que iban a cumplirse cien años de su nacimiento y que lo recordarían de esta manera", dijo Laura Escalada Piazzolla, esposa de Astor, Fundadora y Presidenta de la Fundación Astor Piazzolla y directora de "Piazzolla100".

​En esta ocasión, el ilustrador argentino José Saccone fue el encargado del Doodle y la composición “Milonga del Ángel” de Piazzolla fue su inspiración para crear esta obra. Para llegar a la imagen final, se buscó reimaginar el “fileteado porteño”, un diseño clásico argentino, asociado al tango como una metáfora de lo que el artista hizo con ese estilo musical. De acuerdo al ilustrador, "el desafío fue mantener el alma de la música tanguera, pero con un estilo gráfico diferente. Lo más importante fue hacer un buen retrato de su personalidad, los fuertes sentimientos detrás de su tranquilidad facial. Y por supuesto, el bandoneón como protagonista”.

Volver a ver y escuchar su obra

​A través de YouTube es posible recordar y revivir la obra de este gran artista. Gracias al material de archivo disponible en la plataforma, es posible ver un fragmento de su concierto en el Teatro Colón en 1983; revivir una interpretación de Libertango de 1977 en la televisión francesa; y hasta conocer la historia detrás de la composición de Adiós Nonino.

También, es posible escuchar homenajes de la mano del Quinteto Astor Piazzolla, que fue creado en 1998 para continuar con el legado del Maestro a través de la difusión de su música. Por su parte, Escalandrum, la banda en la que participa el nieto de Piazzolla, junto a Elena Roger, lanzaron Proyecto Piazzolla, para homenajear al gran artista. En su canal de YouTube, se pueden escuchar emocionantes interpretaciones de Los Pájaros Perdidos y Oblivion.

Su música a través de las búsquedas

​Durante los últimos 10 años, Piazzolla sigue despertando interés en las personas a la hora de realizar búsquedas en YouTube. Países como Argentina, Italia, Uruguay, Armenia y Grecia son algunos de los lugares donde existe mayor interés por el artista. Por otra parte, en los términos relacionados a la búsqueda, se destacan algunas de sus obras como Invierno Porteño; Adiós Nonino; La Muerte del Ángel; Libertango y Oblivion.

Además, en las búsquedas en Google, durante los últimos 10 años, también se destacan obras como Oblivion, Adiós Nonino; Fuga y Misterio; Libertango y Vuelvo al Sur, entre otras. En las búsquedas relacionadas, se puede encontrar a Amelita Baltar, quien fue la voz de Balada para un Loco, la obra compuesta por Astor Piazzolla y Horacio Ferrer.

Astor en las calles

​Las calles de Argentina están marcadas por el legado de diversos artistas. Así es que es posible encontrar homenajes a la historia del Maestro del tango, como por ejemplo una escultura ubicada en el Pasaje Carlos Gardel, en el barrio de Balvanera en la Ciudad de Buenos Aires, o la estatua ubicada entre las Avenidas Moreno y Belgrano en Mar del Plata, ciudad que lo vio nacer.

​A lo largo de los años, muchas personalidades argentinas fueron conmemoradas a través del buscador: Luis Alberto Spinetta, Gustavo Cerati, Carlos Gardel, Mercedes Sosa, Aníbal Troilo, Maria Elena Walsh y Atahualpa Yupanqui fueron algunos de los artistas celebrados. Para conocer todos los Doodles ya publicados, ingresar acá.

Bonus Track: La historia de los Doodles

​Los Doodles surgieron hace 20 años, cuando el buscador era todavía un proyecto de laboratorio y sus fundadores cambiaron el logo para avisar a los usuarios que habían ido a participar del famoso festival Burning Man, un ícono de la contracultura americana.

Desde ese día, se han creado centenares de ellos que sorprenden a los usuarios día a día en Google. Los mismos buscan celebrar la vida de personas destacadas de la humanidad, eventos relevantes a nivel global, hitos históricos y grandes festividades. Siempre con un carácter inclusivo y gran calidad artística y tecnológica. No obstante, hay algunas fechas de carácter religioso, político o comercial que no forman parte del abanico de Doodles, con el objetivo de evitar la controversia. Así mismo, los doodles no rememoran fechas tristes como guerras, tragedias o muertes.

Todos los doodles son creados por un equipo interdisciplinario de artistas -llamados Doodlers- que no solo abarca a ilustradores sino también a programadores y diseñadores. ​En ocasiones especiales, como con este doodle, invitamos a artistas locales a que puedan participar en la ilustración del homenaje. El archivo de todos los doodles puede visitarse ingresando en google.com/doodles.