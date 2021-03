Captura de video.

Un vecino de Quilmes intentó defender a víctimas de un asalto, para ello persiguió a los delincuentes dando marcha atrás con su vehículo que terminó impactando contra un árbol. Impresionante secuencia.

El hecho ocurrió en Triunvirato y Calle 392 y según cuenta el sitio Quilmes Limpia, la víctima volvía de trabajar cuando fue interceptada por cuatro motochorros y ante esto empezó a correr, pero cayó de los nervios y fue golpeada por los delincuentes.

Logró escapar ya que tiró su carteta a la calle, pero no sabría que pronto sería ayudada por un vecino que al escuchar un disparo, empezó a perseguir con su auto a los ladrones.

Las imágenes quedaron registradas por las cámaras de seguridad de la zona.

En el video se puede ver cómo el vehículo persigue a toda velocidad a uno de los motochorros y al intentar desestabilizar al ladrón, el conductor choca contra un árbol y uno de los acompañantes cae del auto.