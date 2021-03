Combustibles, NA.

Entre las petroleras ya se habla de que habrá una fecha límite para realizar aumentos, calculan será a mitad de año previo a las PASO que por el momento serán en agosto.

A raíz de esto, buscan acuerdos con privados que incluyen aceptar vender petróleo por debajo de los valores de mercado y así evitar una intervención del Poder Ejecutivo para no sufrir una limitación de exportaciones o congelamiento de los precios.

Para realizar estos acuerdos siguen muy de cerca lo que pasa en YPF ya que primero la petrolera estatal debe dar luz verde a los movimientos que se realizan.

Desde agosto hasta febrero, los combustibles aumentaron un 40% y desde este les subirán los impuestos. Hace unos meses el componente impositivo se trasladaba a los precios finales, pero con la llegada de Pablo González se busca mejorar los balances de YPF y eso implicaría aumentos.

Ya se habla de un aumento del 15% en los surtidores que sería escalonado, mes a mes, del 5% hasta mediados de año, junio aproximadamente.

Aunque el barril de petróleo crudo está en torno a los US$ 70, las productoras locales aceptan venderlo a US$ 53 a US$ 55 a refinadoras. El aumento del que se habla estaría por debajo de las previsiones, pero si ayudaría a que los números fueran menos rojos porque YPF viene de presentar el peor balance anual de su historia.

Los rumores son cada vez más fuertes: YPF aumenta desde este viernes un casi 3%, para compensar el mayor costo de biocombustibles e impositivo. Todo en un conexto político difícil ya que esto repercutirá en la inflación y en el plano político.