Natalia Blatt, antes y después.

La pandemia de coronavirus paralizó al mundo y, en la Argentina, allá por marzo del 2020, la cuarentena obligatoria hizo que la gran mayoría del país, a excepción de empleados esenciales, debiera quedarse en casa para evitar una propagación masiva del virus.

Sin embargo, no todos decidieron cerrarse sino que hay casos que son ejemplos de superación y que merecen ser contados. Uno de ellos es el de Natalia Blatt, a quien la pandemia la dejó sin trabajo pero optó por priorizarse y comenzó un cambio saludable que le cambió la vida para siempre.

Allí, cambió su cabeza, se ordenó para tener una vida más saludable, logró bajar unos 45 kilos y se convirtió en un referente de superación, no sólo en el tema de la pérdida de kilos. Y el cambio fue integral ya que, Marcelo, con quien convive hace 8 años, también perdió 25 kilos.

“La cuarentena fue muy importante o me favoreció en muchos aspectos porque me dio el tiempo que yo nunca tenía para priorizarme y para enfocarme en mí, investigar sobre alimentación, empezar a cocinar y generar esos hábitos que uno nunca los genera por la falta de tiempo o las mil excusas. Mi trabajo era muy fluctuante, mis horarios un lío y siempre ponía excusas sobre la organización de mi vida. La cuarentena me sirvió para organizarme, priorizarme y hoy, que volví a trabajar normalmente, me doy cuenta que no cuesta nada cocinarse y llevarse la vianda para tener una mejor alimentación. Por otro lado, me enfoco 100% en hacer ejercicio”, inició la maquilladora y peinadora de 32 años.

Las imágenes son evidentes a la hora de notar el cambio pero lo fundamental fue el cambio que Nati hizo en su mentalidad: “Mi vida era súper diferente en un montón de aspectos antes de tener este cambio saludable. En primer lugar, la organización en cuanto a la alimentación, las prioridades que pongo, hacer ejercicio…Creo que cambió en un 100% mi cabeza en todo sentido: me puse como primer objetivo estar bien yo, mi salud, mi bienestar y dejar de poner excusas o de querer dormir cinco minutos más y darme cuenta qué era lo realmente importante para mí”, comentó quien hoy por hoy tiene un alcance de millones de seguidores en sus redes.

“No sólo por la dieta en sí sino también la iniciativa de empezar a investigar cuáles eran los beneficios que le traían a mi cuerpo determinados alimentos, respetar las cuatro comidas y también, notar los resultados. Y no sólo hablo del peso sino también del pelo, la piel, la energía, los dolores…un montón de cosas que fueron cambiando para mejor gracias a alimentarme de una forma más saludable”, explicó Nati, quien hoy tiene cientos de seguidores en cada vivo con recetas o cuestiones relacionadas al bienestar.

En medio del encierro por el COVID-19, otro de los puntos destacados fueron los vivos de Instagram en el que incitaban a entrenar y las cuentas de profesionales de la salud: “Yo hice todo por mi cuenta: seguí un plan nutricional que tenía guardado hace años y las redes me sirvieron para encontrar recetas, para aprender un poco de nutrición y productos con los que no estaba para nada familiarizada. Por otro lado, dejé de seguir cosas que me hacían mal y empecé a seguir cuentas de nutricionistas o de alimentación saludable que me dieran ganas, visualmente, de comer eso, de estar contenta y no sentir la culpa que uno siente cuando come algo rico. En cuanto a los vivos de Instagram, me salvaron en muchos aspectos con relación al ejercicio. Al estar encerrada en casa no tenía posibilidades siquiera de ir a correr a la plaza y, de esta forma, empecé a ejercitar con los cardios de Juli Puente y de Bárbara De Regil y encontré en ellas esa motivación que nunca tenía para hacer actividad física. Ahí me enganché, me divertía y empecé a conseguir un montón de cosas que nunca pensé que iba a conseguir a nivel físico”.

A la hora de hablar del famoso click, la influencer fue contundente en su respuesta: “Yo le digo a todo el mundo que no existe, que es una excusa más que nos ponemos para justificar el por qué no hacemos algo para cambiar lo que nos molesta, en todo sentido. Recalco este concepto porque lo que trato de transmitir, más allá de perder peso, es cómo uno puede conseguir lo que quiere: sea perder peso, ganar masa muscular, cambiar su alimentación, tener una vida más saludable, separarse de una pareja que no le hace bien, cambiar de laburo…Creo que va mucho más allá del peso y me doy cuenta con los mensajes que me llegan de las personas que me siguen en las redes sociales. Muchos me siguen para bajar de peso pero muchísimos otros me siguen por muchos otros motivos, que es en lo que quiero enfocar la energía, en transmitir que la gente puede hacer lo que quiere. Esto es un laburo que hay que hacer todos los días, de levantarte cada mañana y elegir cómo querés estar, qué es lo que querés hacer y cómo te querés sentir".

Hoy, como ejemplo de muchos, se volvió influencer en las redes sociales: “Es raro sentir que mucha gente necesitaba, quizá, la información que les transmito o sentirse reflejada en una persona. Recibo muchos mensajes y me pasa que la gente me manda audios y me hablan de cosas que no soy consciente que genero. Me mandan fotos de sus antes y después, de sus recetas, de sus hijos comiendo las cosas dulces que yo hago y eso me re emociona. Siento que hay que cambiar la cabeza en cuanto a la alimentación en general porque estamos acostumbrados a comer porquerías y creo que empezar desde chiquitos está buenísimo. No digo que dejen de comer todo pero sí que antes de comer una cosa, opten por una opción un poco más sana. Otra cosa que me parece muy loca es cómo la gente se abre al hablar con uno, sin conocerte, y que te digan que te quieren y que te sienten cerca”.

“Si tengo que dar un consejo a alguien que no se anima, le diría que se anime. Que se puede hacer. Que si yo pude, lo puede hacer cualquiera. Yo un millón de veces intenté y fracasé, que también probé un millón de dietas que no me dieron resultado, que también tuve efecto rebote, que también me costaba hacer ejercicio, que también me gustaba dormir hasta último minuto y me daba pereza cocinarme o acomodarme pero que lo haga, porque es terrible la diferencia en todo sentido. A mí el sobrepeso no me daba felicidad, sé que a mucha gente está súper cómoda con eso y me parece fabuloso porque hay que respetar a cada persona y cada cuerpo es un mundo, pero yo no era feliz y enfocarme en mí, más allá del peso, fue espectacular”, cerró Natalia, en una charla cargada de superación y buenas vibras.

Por Matías Greisert

Twitter: @MatiasGreisert