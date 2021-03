Rafael Nadal, REUTERS

Rafael Nadal, segundo en el ranking mundial de la ATP detrás del serbio Novak Djokovic, anunció que no aceptó la invitación que le hicieron para jugar desde la semana próxima el abierto de Dubai debido a que no superó los dolores que lo aquejan en la espalda desde febrero pasado.





"Quiero agradecer al torneo de Dubai por la invitación que me envió. Pensé seriamente en ir a jugar, pero no creo estar listo todavía. Agradezco nuevamente la invitación", publicó "Rafa" Nadal en su cuenta oficial de la red social Twitter.





El español, ganador de 20 torneos de Grand Slam (récord que comparte con el suizo Roger Federer), sufrió fuertes dolores en la espalda en febrero pasado que lo marginaron de la ATP Cup de Melbourne donde debía representar a su país, y luego jugó el abierto de Australia con molestias a cuestas que se percibían cada vez que sacaba, siendo su último partido el que perdió en cuartos de final con el griego Stefanos Tsitsipas, en cinco sets.

I would like to thank the @DDFTennis for the wild card invitation sent to me. We seriously thought about coming to play, but I don’t think I am ready to play yet.

Once again thanks to the tournament’s kind invitation and best of luck with the tournament

🙏