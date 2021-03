Coronavirus en el mundo.

Hace justamente un año, la OMS calificó el covid-19 de pandemia, preocupada por los "niveles alarmantes de propagación". Después de meses de caos y esfuerzos, el mundo se ha organizado para combatirlo.

“La OMS ha estado evaluando este brote durante todo el día y estamos profundamente preocupados tanto por los niveles alarmantes de propagación y gravedad, como por los niveles alarmantes de inacción. Por lo tanto, hemos evaluado que COVID-19 puede caracterizarse como una pandemia”, informo el el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, titular del organismo hace un año atrás.

En aquel momento, había más de 118 mil casos en 114 países y 4291 personas habían perdido la vida.

Hoy, un año después, la cantidad de casos supera los 112 millones y las muertes se ubican en 2,5 millones de personas.

Así lo anunciaba Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS.

En el contexto de una crisis sanitaria sin precedentes, en Argentina el gobierno nacional decretó el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio a partir del 20 de marzo de 2020 y hasta el 26 de abril siguiente.

Durante ese período, sólo podían salir a trabajar los denominados trabajadores esenciales (personal de salud, fuerzas armadas y de seguridad, empleados de empresas vinculadas a la alimentación y de provisión de insumos hospitalarios, prensa, etc).

El resto de los trabajadores no asistieron a sus fuentes de trabajo o tuvieron que adaptarse y trabajar a distancia.

Los estudiantes dejaron de asistir a clases presenciales durante todo el ciclo lectivo de 2020 y se implementaron plataformas para asistir a clases virtuales.

Los adultos mayores en residencias geriátricas siguen sin poder vincularse presencialmente con sus familiares. Los pueden ver a través de un vidrio o de la pantalla de un dispositivo.

Así decretaba la cuarentena en Argentina, Alberto Fernández. Video: AFP TV.

Al declararse la pandemia, en Argentina se habían registrado sólo 2 casos positivos de covid y ninguna muerte. En la actualidad, la cantidad de casos supera los 2 millones y 51 mil personas perdieron la vida.

Argentina se mantiene como uno de los 10 países con más casos positivos de coronavirus en el mundo. La campaña de vacunación masiva comenzó con vacunas Sputnic V, Oxford-Astrazeneca y Sinopharm.