El pastor evangelista Luis Palau murió a los 86 años en su casa de la ciudad de Portland, Estados Unidos, tras una batalla de tres años contra el cáncer de pulmón.

Así lo confirmó este jueves la Asociación que lleva su nombre.

El conferencista cristiano y líder espiritual protestante, había estado por última vez en Argentina en noviembre de 2017.

"No me arrepiento de derramar mis años, desde que era niño, por el bien de las Buenas Nuevas. Si me dieran mil vidas, las dedicaría todas al mismo llamado", había dicho el predicador en más de una oportunidad.

Palau nació el 27 de noviembre de 1934 en la localidad bonaerense de Ingeniero Maschwitz.

Durante los años 70 y 80, fue uno de los pocos predicadores extranjeros autorizados a realizar eventos de carácter espiritual dentro de la antigua Unión Soviética, y en 1991 cuando cayó la "Cortina de Hierro", fue uno de los primeros en realizar campañas en estadios al aire libre en la región.

En diciembre de 2016 el predicador evangélico fue reconocido con un Diploma de Honor en el marco de la Jornada de cierre de "Parlamento y Fe" en el Senado de la Nación.