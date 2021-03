Organizaciones sociales acampan en el Obelisco.

Organizaciones sociales y cooperativistas acampan en el Obelisco porteño, en rechazo al despido de trabajadores del Programa Veredas Limpias de la ciudad de Buenos Aires, por el que recibían 15.000 pesos mensuales.

Los manifestantes, la mayoría perteneciente al Frente Organizaciones en Lucha (FOL), afirmaron que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta sacó del plan a 33 trabajadores, a quienes solicitaron reincorporar a sus tareas tras más de ocho años de trabajo.

Your browser does not support the video element.

La protesta comenzó este jueves por la tarde, cuando los trabajadores decidieron en asamblea acampar frente al Ministerio de Hacienda de la ciudad de Buenos Aires, ubicado en Diagonal Norte y Rivadavia. "hasta tener una respuesta favorable" a su reclamo.

Noticias relacionadas

Los manifestantes pasaron toda la tarde en el lugar y se trasladaron hasta el Obelisco, donde colocaron carpas y ollas populares. "Rodríguez Larreta no dejes a 33 familias en la calle", fue el principal reclamo de la protesta.

En su cuenta de la red social Twitter, el FOL expresó: "Las 33 familias desmentimos las versiones del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, que nos negamos a firmar el convenio de puestos de trabajo. ¡Queremos firmar el convenio y continuar con nuestros puestos de trabajo!".