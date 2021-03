Nicole Neumann, modelo.

Con solo cuatro años Nicole Neumann dio sus primeros pasos en los medios de comunicación como actriz de publicidades y a los 12 dio el gran salto como modelo. Viajó por el mundo, desfiló en las pasarelas más importantes y tuvo una vida cargada de responsabilidades siendo muy chica. Y aunque asegura que volvería a repetir todo lo que hizo, en un mano a mano con Fabián Doman para "Intratables" aseguró que no le gustaría que sus hijas, Indiana, Allegra y Sienna -fruto de su matrimonio con Fabián Cubero- siguieran sus pasos.

"Si hoy mis hijas me dicen que quieren ser modelos, les digo que no", declaró la flamante conductora de "Santo sábado" Y explicó los motivos de su decisión: "Me parece que la situación cambió completamente. Por ejemplo, las redes. Hoy tienen mucho alcance a gente desconocida, a mucha exposición y a un montón de cosas que yo no tenía cuando era chica. Me parece peligroso. De hecho, existe el grooming (ciberacoso) a muchos nenes que no tienen el nivel de exposición como tenía yo en ese momento o un nombre tan conocido".

Además, aseguró que hasta el momento sus hijas no le pidieron trabajar en los medios de comunicación, pero que si lo hicieran, les permitiría que lo hagan más adelante, cuando sean mayores de edad. "Quiero que vivan su infancia en sus etapas", precisó y reconoció que a ella le pasó, pero que pudo manejarlo por su personalidad. "Siempre supe muy bien qué quería, qué no; qué estaba bien, que estaba mal. Siempre fui muy centrada y no sé si todos los chicos tienen esa cabeza", afirmó y contó que su mamá siempre se encargó de manejar sus contratos pero ella decía qué trabajos hacer.

En un repaso de su vida, "Nikita" recordó cómo retomó su relación con su padre, el empresario austríaco Bernd Unterüberbacher, quien se separó de su madre cuando ella tenía un año. "Lo conocí a los 18, porque no tenía ningún registro. Se volvió para europa antes de que yo cumpliera un año. Y el reencuentro fue muy lindo, nos veníamos hablando hace un año y cuando me fui a vivir a París le mandé una postal con mi dirección y teléfono", relató. Desde entonces, se encuentran todos los años y mantienen una relación cordial, pero a la modelo le cuesta decirle "papá". "Es raro decirle el nombre de pila y también me cuesta decirle 'papá' porque no estuvo. Yo me lo encontré y ya era una chica criada", concluyó.