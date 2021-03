Marcelo Gallardo. Foto: NA.

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, escondió este mediodía la formación inicial para el Superclásico del próximo domingo como visitante frente a Boca, aunque lo tiene confirmado en su cabeza, a la espera de brindárselo a los futbolistas.

"No estoy en condiciones de dar el equipo. Lo tengo pero no estoy en condiciones de darlo. Yo no tengo dudas. Tengo el equipo, no lo voy a dar. Tengo el equipo confirmado, no se lo confirmé a los futbolistas. Supongo que mañana lo haré para que estén enfocados. Pero son tan importantes los que arrancan como los que pueden cambiar el partido desde el banco. Eso es fundamental. Un entrenador también tiene que evaluar esas posibilidades", explicó en conferencia de prensa el "Muñeco".

Según las últimas dos prácticas en el River Camp de Ezeiza, Gallardo colocaría frente al "Xeneize" a Franco Armani; Paulo Díaz, Jonatan Maidana, Robert Rojas; Milton Casco, Enzo Pérez, Fabrizio Angileri; Nicolás de la Cruz, Jorge Carrascal; Matías Suárez y Rafael Santos Borré.

"En el Superclásico juega mucho lo emocional, más allá de la calidad de los futbolistas que tienen los dos equipos", agregó.

"Sería irresponsable no tener presente al rival al que enfrento. Todos los entrenadores tenemos esas herramientas de estudiar a los rivales y después elegir acorde a eso. No tenés que desconocer las virtudes y defectos del rival. Observo al rival, me preocupo por él pero prevalece lo que queremos hacer, más allá de saber cuáles son sus virtudes y defectos", completó, sobre cómo prepara un partido de este calibre.

En ese sentido, Gallardo no quiso entrar en el ámbito de la especulación sobre cómo están físicamente Carlos Tevez y el colombiano Edwin Cardona, que el jueves se retiraron con molestias que encendieron las alarmas en el "Xeneize".

"No me dejo llevar por información que no sea oficial. Lo importante es lo que nosotros tengamos a mano como equipo, porque depende absolutamente de nosotros. A mi no me cambia absolutamente nada, más allá de que sé la importancia de algunos futbolistas rivales para su funcionamiento, pero no va a modificar mi pensamiento de acuerdo a cómo queremos jugar el partido", indicó el DT más importante de la historia de River, con doce títulos, incluidas dos Copas Libertadores.

Sobre lo que imagina del Superclásico del domingo en "La Bombonera", donde hace un par de meses empataron 2-2 por la Copa Diego Maradona, Gallardo proyectó que dependerá de las formaciones y esquemas con el que ambos equipos salten al campo de juego.

"Va a depender mucho de las formaciones de los equipos. Si me dejo guiar por la última formación de Boca, es un equipo que tiene juego en la mitad de la cancha, que no tiene mucha referencia en ataque pero van rotando. Eso lo hace un equipo que tuvo, no desde el inicio pero en el tránsito del partido, un mayor control de pelota que lo habitual. Si encima entendemos que no somos un equipo que va a especular, se puede hacer un partido abierto. Los primeros minutos serán de estudio, creo", dijo.

Por último, volvió a referirse a la ausencia de hinchas en los estadios, debido a la pandemia de coronavirus, algo que no le gusta porque pierde la euforia que demuestra el deporte más pasional del planeta. "No creo que se nos haga más fácil porque no haya público.

Dependés de la personalidad de los jugadores y de la capacidad del equipo para desarrollarse en esos ambientes que son adversos. Nosotros nos hemos comportado bien en los últimos años cada vez que fuimos a la cancha de Boca", expresó.

Finalmente indicó: "Más allá de que no está el público, estos partidos se observan en el mundo, por lo que requieren una concentración máxima. No hay como jugarlos ni sentirlos, son espectaculares. Te generan esa adrenalina que no generan otros.

Aún ausentes, hay millones de hinchas pendientes del partido y por eso hay que manejar las emociones".