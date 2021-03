Alberto Fernández, Agencia NA

En su primer año como Presidente, Alberto Fernández cobró más de 4 millones de pesos de sueldo, que aumentó tan sólo 4 por ciento entre enero y diciembre de 2020.

Tras un pedido de acceso a información pública realizado por NA, el Gobierno actualizó los datos sobre las remuneraciones del jefe de Estado y los miembros del Gabinete, ya que no se cargaban los salarios desde septiembre pasado.

De acuerdo a la información oficial, el mandatario cobró en enero de 2020 un sueldo de 340.839,95 pesos: al siguiente mes percibió un aumento que hizo ascender su salario a 354.694,16.

Como consecuencia de la pandemia y las restricciones de gastos impuestas a las altas autoridades del Gobierno, el ingreso mensual de Alberto Fernández quedó congelado hasta fin de año, cuando culminó con un total de 4.242.475,55 de ingresos por su rol al frente del Poder Ejecutivo.

Tras la llegada del coronavirus a la Argentina, la oposición motorizó varios cacerolazos para exigir una rebaja en los salarios de los funcionarios públicos, pero el planteo había sido rechazado por el propio Presidente por considerar que era "un acto muy demagógico".

"Tengo un Gobierno de ministros y funcionarios que no tienen fortunas, no tienen cuentas en el exterior, no tienen bienes, no tienen empresas: realmente viven de su sueldo. Los llamo a cualquier hora y atienden. Sé que los funcionarios no están robando la plata", había señalado el mandatario en una entrevista con la TV Pública.

Aunque no hubo una rebaja en el monto, la inflación sí provocó una disminución en el poder adquisitivo de los miembros del Gobierno, incluido el jefe de la Casa Rosada.

En lo que respecta a los ministros, incluido el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, terminaron el año con 4.052.000 pesos por los salarios mensuales y los aguinaldos: la primera parte del Sueldo Anual Complementario (SAC) lo cobraron en tres cuotas consecutivas entre junio y agosto, al igual que se había fijado para los trabajadores estatales.

El sueldo mensual promedio con el que los funcionarios que integran el Gabinete terminaron el 2020 fue de 312.600 pesos, luego de que iniciaran el año con un salario de 300.400 pesos.

Por su parte, la liquidación salarial de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, establece un total de 3.928.205,96 pesos para todo 2020: terminó el año con un sueldo de 328.419,59 pesos.

Si se hace la suma de las remuneraciones del Presidente, la vicepresidenta y los ministros (incluyendo a Julio Vitobello, Vilma Ibarra y Gustavo Beliz, que tienen cargo de secretarios pero con rango de ministros), el costo de los salarios para el Estado fue de más cien millones de pesos: 105.229.962,97 pesos.