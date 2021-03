Ataque de la mafia china en Morón

Un ataque de la mafia china quedó registrado por las cámaras de seguridad de un supermercado en la localidad bonaerense de Morón.

El hecho ocurrió en un supermercado chino ubicado en el cruce de las calles Mburucuya y Solari.

El agresor ingresó al supermercado pasadas las 20 horas y sin mediar palabra, revolver en mano, baleó en las piernas a la mujer de origen oriental, la que alcanzó a huir para evitar mayores heridas. Asimismo, el presunto sicario grabó su ataque, presuntamente con el fin de certificar el cumplimiento del criminal mandato.

Con total tranquilidad, el verdugo abandonó el lugar sin robar nada, por lo que queda firme la hipótesis de una agresión por encargo.

En tanto a la víctima, se recupera de sus heridas en una mano, mientras la Policía intenta dar con el atacante.