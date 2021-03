Ataque a Alberto Fernández en su visita a Chubut, captura video, NA.

El presidente Alberto Fernández resaltó hoy las medidas que tomará el Gobierno para asistir a la Patagonia tras los incendios y repudió el ataque que recibió la camioneta que lo transportaba en Chubut, al tiempo que agradeció los mensajes de solidaridad y afirmó que "prueban la soledad en la que se expresan los violentos".



A través de su cuenta de Twitter, el mandatario hizo eje en su visita a las zonas afectadas por los incendios que consumieron grandes cantidades de bosques nativos en el noroeste de Chubut con daños graves para la población pero también se refirió a los incidentes.



La violencia que algunos pocos han demostrado en ocasión de mi visita a Lago Puelo, no acompaña esa vocación que nos impulsa. Estoy seguro que esa violencia tampoco es compartida por el pueblo chubutense y por quienes habitan nuestra querida Argentina. — Alberto Fernández (@alferdez) March 13, 2021

"La violencia que algunos pocos han demostrado en ocasión de mi visita a Lago Puelo no acompaña la vocación que nos impulsa.

"Estoy seguro que esa violencia tampoco es compartida por el pueblo chubutense y por quienes habitan nuestra querida Argentina", afirmó.

El mandatario recibió mensajes de solidaridad por distinta vías luego de los incidentes, algunos de ellos por parte de referentes de la oposición como el ex presidente Mauricio Macri, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el senador Martín Lousteau, a través de las redes sociales.



En este contexto, expresó: "Agradezco los mensajes de solidaridad recibidos. Ellos prueban la soledad en la que se expresan los violentos. En lo que a mí respecta, sepa cada vecino y vecina de la Comarca Andina que estoy a su lado sin condiciones para poder superar cuanto antes este momento tan ingrato".



Previamente, en un extenso hilo de tuits, Fernández afirmó que el Gobierno enfrentó "con toda decisión los incendios que asolaron a la Comarca Andina de Chubut" y detalló las acciones llevadas a cabo desde que el fuego comenzó a avanzar sobre el noroeste de Chubut.



El mandatario indicó que el jueves pasado se puso en contacto con el intendente de Lago Puelo, Augusto Sánchez, "para poder cuantificar los daños causados por el incendio y resolver las urgencias" de la comunidad y que el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Cabandié, "se instaló allí a comienzos de la semana coordinando las tareas de las brigadas que combatieron el fuego".



"Hoy me hice presente en Lago Puelo para poder conocer en detalle el alcance de tan terrible siniestro. Pude oír las demandas de los intendentes de la región y transmitirles el aporte del Estado Nacional para paliar los efectos de tanta desgracia", continuó el jefe de Estado.



Al respecto, señaló que durante su estadía en el lugar pudo "sobrevolar la zona afectada por los incendios" y que "aún quedan focos" que el equipo de brigadistas intenta sofocar, tras lo cual expresó su "eterna gratitud a todos y todas por tan enorme gesto de entrega y solidaridad".



Fernández destacó que el Gobierno garantizó aportes del Tesoro Nacional para la provincia y los municipios afectados y que se firmó "un acuerdo para la rápida reconstrucción de las más de 250 viviendas dañadas por el fuego", además de poner en marcha "un plan de obras para garantizar agua, gas y luz a quienes allí viven".



"Por otra parte, ordenamos otorgar bonificaciones para jubilados, pensionados, beneficiarios de la AUH y de la asignación por embarazo. Igualmente garantizamos el envío de alimentos y ropa para quienes lo estén requiriendo como consecuencia del siniestro", continuó.



Fernández destacó luego que en Chubut hay argentinos "que necesitan auxilio" y agregó: "Por ellos estuvimos, estamos y siempre estaremos. Ese es el espíritu que nos mueve. Por eso estuvimos antes en San Juan cuando el temblor de la tierra dejó sin techo a familias argentinas".



"Ese es nuestro deber y nuestro compromiso como Gobierno Nacional. Nuestro mayor deseo es que argentinos y argentinas puedan crecer y desarrollarse en paz en el mismo lugar donde han nacido. La violencia que algunos pocos han demostrado en ocasión de mi visita a Lago Puelo, no acompaña esa vocación que nos impulsa", agregó.



Y en el mismo sentido, antes de agradecer los mensajes de solidaridad, concluyó: "Estoy seguro que esa violencia tampoco es compartida por el pueblo chubutense y por quienes habitan nuestra querida Argentina".