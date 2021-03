Messi a la salida del entrenamiento. Foto: captura de pantalla.

Lionel Messi no esta viviendo su mejor momento en el Barcelona. A meses de decidir que hará en el futuro, tiene contrato hasta junio, el humor del crack no es el mejor.

En las últimas horas se viralizó un video donde se ve cómo el ’10′ argentino se enojó con hinchas del equipo que intentaban filmarlo a la salida del entrenamiento. “¿Para qué quieren siempre los mismos videos? Si ya hicieron un montón”, lanzó. De inmediato, los jóvenes pidieron disculpas, pero Messi reiteró: “No pueden pasar todos los días. ¿Les parece normal hacer siempre los mismos videos?”.

El Barcelona viene de quedar eliminado en octavos de la Champions League ante el París Saint Germain, que se impuso por 4-1 en condición de visitante en el partido de ida, mientras que en la revancha en Francia igualó por 1-1, con goles de Kylian Mbappé y Messi.

Por eso, ahora su principal objetivo es LaLiga de España, que lidera el Atlético de Madrid de Diego Simeone con 63 puntos en 27 partidos disputados. En tanto, el blaugrana está en el tercer lugar con 56 unidades, aunque con un compromiso menos.

De esa manera, en caso de vencer este lunes a la Sociedad Deportiva Huesca en el Camp Nou, el equipo de Messi quedará a tan solo cuatro puntos del Colchonero, con 11 fechas aún en disputa.