Los hinchas apoyaron a sus equipos. Canal 26.

Luego de un 2020 sin Superclásicos, Boca y River se enfrentan este domingo en el estadio "La Bombonera" por segunda vez en 71 días, en un nueva edición del histórico duelo, en el marco del interzonal de la quinta fecha de la Copa de la Liga Profesional.

El encuentro se disputa desde las 18.00 en el estadio "Alberto J. Armando", con arbitraje de Facundo Tello -será su primer Superclásico oficial-, con Juan Pablo Belatti y Maximiliano Del Yesso como asistentes; pero la fiesta comenzó mucho antes, en las respectivas concentraciones de los equipos.

CANAL 26 estuvo presente como ÚNICO MEDIO, para vivir la previa de una partidazo caliente.

Noticias relacionadas

Si bien apenas pasado el mediodía de este domingo, la asistencia de hinchas de un lado y otro no era tan notable, con el paso de las horas se fueron colmando las cercanías de los hoteles en la zona de Puerto Madero (en el Hotel Faena, por el lado de River) y el Centro porteño (Hotel Intercontinental por el lado de Boca).

Your browser does not support the video element.

La vigilia de los hinchas de Boca. Canal 26.

Your browser does not support the video element.

El apoyo de los hinchas de River. Canal 26.