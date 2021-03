Así llegó Boca a su estadio.

El partido entre Boca y River es el clásico por excelencia del fútbol argentino. Y con ese marco, los rituales son siempre especiales. Así, Boca llegó unos minutos antes del pitazo inicial a su propia casa, La Bombonera.

Con todas las expectativas a cuestas, y lanzados a la adrenalina de volver a enfrentar a su clásico rival, River Plate, así llegaba a su casa el plantel boquense.

Los de Russo llegaron pasadas las 16 horas de este domingo al estadio.

Como puede verse en el video del Twitter oficial de Boca, se tuvo en cuenta un estricto protocolo preventivo de coronavirus tras bajar del micro que trasladó al plantel profesional al estadio.

Nadie quería quedarse afuera de este partidazo que -como siempre- paralizó a toda la Argentina.

