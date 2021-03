Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Foto: NA.

En su programa “La Mirada” por Canal 26, el periodista Roberto García se refirió nuevamente a la relación entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner.

“Otra vez sopa”, así comenzó con su editorial. Y continuo “Me cuentan que Cristina y Alberto han vuelto a discutir, a pelar, han tenido un conflicto” aseguró. Y señaló “que tienen diferencias, más allá que se juran que no van a tener diferencias, sobre todo para el momento electoral”.

Pero García aclaró que el rol que tiene hoy la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner “ha cambiado” y asegura que Alberto Fernández “es la sombra”, cerrando así su editorial.

Roberto García en "La Mirada" por Canal 26.

Respecto a la relación entre el presidente y la vicepresidente, Roberto García entrevistó al periodista Ceferino Reato quien aseguró que “lo que Cristina quiere es quedar libre de culpa y cargo”.

El ex columnista de “Intratables”, detalló que lo que “la señora vicepresidente quiere es muy difícil para el presidente, porque tendría que intervenir directamente en la justicia, y eso tendría un costo muy alto para el actual mandatario”.

Reato señaló que “tenemos a un presidente con algún tipo de resistencia y a una vicepresidente fuerte que todavía no logra imponer todo lo que quiere” y aseguró que el gobierno pierde tiempo en definir “quien manda”.

Los diputados nacionales del Frente de Todos Martín Soria y Ramiro Gutiérrez se convirtieron en los dos dirigentes más mencionados como posibles reemplazos de la ministra de Justicia, Marcela Losardo, luego de que el presidente Alberto Fernández confirmara que su ex socia puede dejar el cargo.

“Esta situación lo deteriora mucho al presidente” aseguró Reato y agregó que “lo hace cada vez más débil, y señaló “a esta altura hay que rogar para que Alberto termine bien su mandato”.